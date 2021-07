Der Auerbacher Gospelchor probt wieder

Auerbach. „Die Lust am Singen konnte uns auch Corona nicht nehmen“, schreibt der Gospelchor Auerbach in einer Pressemitteilung. Anfang Juni hat der Chor unter der Leitung von Wolfgang Vetter mit den Proben im Freien hinter dem Evangelischen Gemeindezentrum in Auerbach, Bachgasse 39, begonnen. Gesungen wird immer mittwochs um 19.15 Uhr.

Dabei werden alle vorgegebenen Corona-Regeln beachtet. Eine Anmeldung zur Probe ist notwendig. Bei schlechtem Wetter wird drinnen geprobt, dann ist – im Moment – auch ein negativer Test notwendig, für diejenigen, die noch nicht doppelt geimpft oder genesen sind. Neuankömmlinge erhalten nähere Einzelheiten unter gospelchorauerbach@mail.de.

Geprobt wird zurzeit vorwiegend für die, voraussichtlich im April 2022, zur Uraufführung gelangende Musiktheaterproduktion nach der Rut-Erzählung aus dem Alten Testament. Die Musik des abendfüllenden Werks mit einer Länge von etwa 80 Minuten stammt aus der Feder von Wolfgang Vetter, die Texte stammen von Mitgliedern des Chores. Die Botschaft dieser alttestamentarischen Geschichte ist in der Gegenwart sehr aktuell. Es geht in erster Linie um Migration. Warum entscheiden sich Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat? Welche Mühen und Anstrengungen nehmen sie auf sich, um in einer anderen Kultur akzeptiert und integriert zu werden? Für dieses Projekt ist ein Workshop im Frühjahr 2022 geplant, der genaue Termin wird im Laufe des Jahres bekanntgegeben.

Für das erste Oktober-Wochenende plant der Gospelchor einen seiner beliebten Gospel-Workshops. Vom 1. bis 3. Oktober 2021 sollen nach der langen Corona-Pause endlich wieder viele schwungvolle Gospels und Spirituals einstudiert werden und diese anschließend zum Erntedankfest in der Bergkirche in

Weitere Einzelheiten hierzu auf der Seite der Evangelischen Kirchengemeinde Auerbach https://bergkirche-auerbach.ekhn.de/startseite/aktiv-sein/kirchenmusik/gospelchor.html bekannt gegeben. red