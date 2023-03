Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Tag der Mathematik Denksport für 100 Oberstufenschüler in Bensheim

100 Oberstufenschülern rauchten am Samstag sinnbildlich die Köpfe. Beim Tag der Mathematik in den Räumen von Dentsply Sirona in Bensheim mussten sie knifflige und herausfordernde Aufgaben lösen.