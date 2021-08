Den Wein dort genießen, wo er reift

Schönberg. Zu seiner ersten, geselligen Veranstaltung seit 18 Monaten, seit Corona den Alltag aller und auch das Vereinsleben stark beeinflusst, hatte der Verschönerungsverein Schönberg (VVS) seine Mitglieder und deren Angehörigen eingeladen.

Es war die dritte Weinprobe, die im Zweijahresrhythmus vom VVS angeboten wurde und immer mehr Freunde findet. So konnte der Vorsitzende, Manfred Schaarschmidt, 40 Gäste begrüßen, die bei bestem Wetter den Weg in den Herrnwingert zur Schutzhütte des Lions Club gefunden hatten.

Jürgen Kotrade referierte nicht nur sachkundig über verschiedene Rebsorten und wann und auf welchen Wegen diese ihren Einzug in den deutschen und heimischen Weinberg gefunden haben, sondern er lockerte den Abend mit humorvollen Gedichten auf. So wurde ein Gedicht des Odenwälder Dichters Karl Schäfer über den Schenken zu Erbach vorgetragen, der mit seinem Tross auf dem Weg zum Reichstag war, aber nicht weiter als zur „Krone“ in Auerbach kommt, wo man dem Auerbacher Rott zum Opfer fiel.

Auch Scheffels Gedicht über den Rodensteiner, der in Heidelberg „Zum Hirschen“ seine Odenwälder Besitzungen „versäuft“ und weitere Gedichte mit Bezug zum Rebensaft wurden zum Besten gegeben.

Verkostet wurden acht Weine, sämtlich aus Weinbergen der näheren Umgebung, wobei der „Hasenlauf“ des Schönberger Hobbywinzers Borth besondere Beachtung fand.

Als nach gut zweieinhalb Stunden die Weinseligen mit einem kräftigen Applaus Kotrade für seine sachkundigen wie humorvollen Darbietungen dankten, war der Abend noch lange nicht zu Ende.

Dazu trugen nicht nur die interessanten Gespräche an den Stehtischen bei, sondern auch die schmucken Laternen mit Kerzenlicht. Dem im Schlusswort des Vorsitzenden geäußerten Wunsch, trotz später Stunde wohlbehalten nach Hause zu kommen, wurde offensichtlich von allen entsprochen.