In diesem Monat, am 22. Juni, jährt es sich zum 175. Mal, dass die damalige Main-Neckar-Bahn in dem Streckenabschnitt, an dem Bensheim liegt, ihren Betrieb aufnahm und die Stadt ihren Bahnhof erhielt. Damals lag dieser noch außerhalb der Stadt. Fünf Jahre später hatte auch das damals noch selbstständige Auerbach einen eigenen Bahnhof.

Doch Bensheim wuchs, wurde größer und dehnte sich

...