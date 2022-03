Demon’s Eye im Rex

Bensheim. Am Freitag (11.) gastiert die Deep-Purple-Tributeband Demon’s Eye im Musiktheater Rex in Bensheim. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr. Tickets gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem online unter www.musiktheater-rex.de.

Für viele Anhänger härterer Rockklänge ist Deep Purples „Made In Japan“ noch immer das Nonplusultra unter den Hardrock-Live-Alben. 2022 wird der berühmte Konzertmitschnitt ein halbes Jahrhundert alt. Demon’s Eye würdigen das legendäre Doppelalbum mit dem goldenen Cover in einem besonderen Live-Programm.

Im ersten Konzertteil bietet das spieltechnisch virtuose Quintett zunächst einen spannenden Querschnitt aus unterschiedlichen Deep-Purple-Epochen und bringt sowohl große Hits als auch die eine oder andere eher unerwartete purpurne Song-Perle. In der zweiten Hälfte spielen Demon’s Eye dann alle Songs, die Deep Purple auf ihrer dreitägigen Japan-Tour im August 1972 aufgeführt haben. Zu hören sein werden nicht nur die üblichen Verdächtigen wie „Highway Star“, „Smoke On The Water“ und „Strange Kind Of Woman“, sondern auch Lieder wie „Speed King“, „Black Night“ und die alte Little-Richard-Nummer „Lucille“. Letztere fehlten seinerzeit auf dem originalen „Made In Japan“-Album und wurden erst Jahrzehnte später bei Neuauflagen des Live-Klassikers veröffentlicht.

Demon’s Eye, die gemeinsame Auftritte mit den Deep-Purple-Legenden Ian Paice und Jon Lord hatten und von den Beiden für ihre herausragenden Interpretationen in den höchsten Tönen gelobt wurden, orientieren sich seit vielen Jahren an dem bombastischen Sound des legendären „Made In Japan“-Albums. Gleich dem Original zeichnet sich auch dieser Tribute-Act durch furios improvisierte Gitarren- und Orgelduelle aus.

Die Veranstaltung findet laut Angaben der Agentur unter 2 G-Bedingungen (geimpft oder genesen) statt. red