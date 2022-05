Demokratietag an der Scholl-Schule

Bensheim. Am Donnerstag, 19. Mai, findet an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim der 13. Hessische Demokratietag statt. Was uns in einer Demokratie bewegt und was wir selbst bewegen können – das soll in verschiedenen Präsentationen, Workshops und Gesprächen gezeigt und gelernt werden.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den demokratiebezogenen Projekten hessischer Schulen und anderer Bildungseinrichtungen, die 2021/22 am Bundeswettbewerb „Demokratisch Handeln“ teilgenommen haben. Das Workshopangebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene und umfasst Themen wie SV-Arbeit, Streitschlichtung, lernen durch Engagement oder Kinderrechte.

Das gegenseitige Kennenlernen und der Austausch darüber soll alle ermutigen, weiterhin aktiv zu werden und für demokratische Werte einzustehen – in Deutschland, Europa und überall in der Welt. Interessierte sind zur Teilnahme eingeladen.

Anmeldung und mehr Informationen unter: http://www.hessen.ganztaegig-lernen.de/veranstaltungen/13-hessischer-demokratietag-demokratie-was-uns-bewegt. red