Bensheim. Das Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg veranstaltet mit Unterstützung der Stadt Bensheim am 21. April von 16 bis 19 Uhr ein sogenanntes Rathausgespräch, zu dem alle Bürger aus Bensheim eingeladen sind. Pandemie-bedingt findet die Veranstaltung digital statt.

Im Rahmen des Projektes „Pflegenden Angehörigen von Menschen mit Demenz eine Stimme geben“ des Instituts für Gerontologie treten betroffene Angehörige bei dieser Veranstaltung in den Dialog mit kommunalen Akteuren aus Bensheim. Gemeinsam werden Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements sowie neue Unterstützungsformen in der Pflege von Menschen mit Demenz diskutiert. Zum Abschluss der Veranstaltung werden auch die Zuhörer in die Diskussion mit einbezogen. Diese können ihre Anliegen und Fragen über die Chat-Funktion eingeben.

Wer Interesse hat, an dem digitalen Rathausgespräch als Besucher teilzunehmen, kann sich online anmelden: https://eveeno.com/RathausgespraechBensheim

Die Anmeldedaten werden einige Tage vor der Veranstaltung per E-Mail zugeschickt. Als Ansprechpartnerinnen stehen Stephanie Gescheidle, Stadtverwaltung Bensheim (Telefon 06251/86991-62, E-Mail senioren@bensheim.de) oder Maren Wittek, Institut für Gerontologie, Universität Heidelberg (06221/548171, info.pflegende@gero.uni-heidelberg.de) zur Verfügung. ps

