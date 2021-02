Bensheim. Der Einzelhandel und die Veranstaltungsbranche sind von der Corona-Krise schwer gebeutelt. In der jüngsten Ausgabe der Late-Night-Show aus dem ebenfalls stillgelegten Varieté Pegasus ging es beispielhaft um zwei lokale Akteure und ihre Situation im Lockdown.

Der Bensheim-Talk als Online-Stream wurde am Montagabend live aus der Alten Gerberei gesendet, wo seit Dezember ein TV-Studio unter der Leitung von Varieté-Chefin Heike Grammbitter ein alternatives Format produziert. Moderator ist Eric Wust.

Zum Thema „Verkaufen in der Krise“ ging es darum, wie ein traditionsreiches Kaufhaus neue Wege geht, um die Pandemie zu überleben – und welche Rolle eine örtliche Event-Agentur dabei spielt. Mit dem Teleshopping haben die Ganz-Geschäftsführerin Tatjana Steinbrenner und „Showmaker“ Harry Hegenbarth kurz vor Weihnachten eine neue mediale Verkaufsplattform initiiert. Die Idee war nach der behördlich verordneten Schließung weiterer Teile des Einzelhandels eher spontan entstanden.

Lokales Kauferlebnis stärken

Für die Vizepräsidentin der IHK Darmstadt Rhein-Main-Neckar mehr ein Signal als ein solider Ersatz: „Es ging um die Botschaft.“ Auch Hegenbarth betont, dass die Show als Marketing-Instrument das lokale Kauferlebnis vor Ort noch stärker ins Bewusstsein der Menschen bringen soll. Eine zweite Ausgabe folgte, derzeit plant man in Richtung Valentinstag.

Tatjana Steinbrenner bilanziert die Phase nach Beginn des zweiten, mittlerweile verlängerten Lockdowns als dunkle Zeit. „Das ist eine ganz neue Situation für den Handel. So macht- und hilflos hat sich die Branche noch nie gefühlt.“ Der Freiraum für unternehmerisches Handeln und strategische Entscheidungen wurde auf ein Minimum reduziert. Die selbst gesteuerte Dynamik in puncto Sortiment, Vertriebswege und Schwerpunktsetzung ist einer Art Berufsverbot gewichen.

„Wir haben uns immer wieder neu erfunden, sind flexibel und anpassungsfähig.“ Doch Corona hat sowohl den betrieblichen Spielraum wie auch den wichtigen Kontakt zu den Kunden praktisch über Nacht gekappt. Die Einnahmen sind radikal eingebrochen, und die Ausgaben laufen weiter, so die Chefin, die das 5000 Quadratmeter große Haus in dritter Generation mit ihrer Schwester Katjuscha Maschik führt. 55 Mitarbeiter gehören zum Team.

Die Unternehmerin weiß, dass sie sich mit alternativen Verkaufskanälen und der nun intensiver bespielten Online-Schiene nicht gegen die digitalen Dinosaurier aus dem Internet behaupten kann. „Unsere Stärken können wir derzeit nicht ausspielen“, sagt sie. Es ist kaum noch Raum für eine persönliche Beratung. Aktuell bietet Ganz einen Bestell- und Abholservice an. Die Kunden seien dankbar. Aber auf Dauer befürchtet Steinbrenner erhebliche Auswirkungen auf den Handel in der Innenstadt.

Insolvenzen befürchtet

Denn bei aller Kreativität auf dem Weg über die Krise hinaus wisse heute noch keiner, wer nach der Pandemie überhaupt noch geöffnet haben wird. Es gehe daher jetzt nicht darum, neue Konzepte vom Stapel zu lassen, sondern den Bestand zu schützen und Einzelhändlern, aber auch der Gastronomie, ein Überleben zu ermöglichen. Die Händlerin befürchtet eine Welle von Insolvenzen, wenn die staatlichen Hilfen weiterhin so zäh fließen wie bislang.

Vor allem die Textilsparte steht vor einem dicken Problem. Die saisonale Ware liegt wie Blei in den Regalen. Es gab keine Chance für „Winterspeck“, den sich die Branche normalerweise über die Weihnachtszeit anfuttert. Ein Polster, von dem man in schwächeren Perioden zehren kann. Stattdessen wurde der Handel auf Diät gesetzt. Und jetzt steht schon die Frühjahrsware ins Haus.

Wenn alles ausfällt, muss man sich was einfallen lassen. Von den sieben Festivals, die Showmaker Entertainment an unterschiedlichen Standorten organisiert, wurden alle abgesagt. Wie es in diesem Jahr weitergeht, weiß Harry Hegenbarth noch nicht. Man plane vorsichtig in die Zukunft und hoffe auf Lockerungen bis zum Sommer.

In Pfungstadt hatte er schon im Krisenmodus trainiert: Das Phungo Festival wurde im September unter Corona-Maßgaben umgeplant und zeitlich entzerrt. Später hat sein Team das abgesagte Bergsträßer Winzerfest als Video-Stream neu interpretiert. Die Hälfte der Standbetreiber, die er für Pfungstadt angefragt hatte, habe im Herbst schon nicht mehr existiert, verweist der Werbe- und Eventspezialist auf die Sterberate in diesem Segment.

„Wir müssen zusammenhalten“

„Wir müssen nach vorne schauen und als Kulturbranche zusammenhalten“, so Hegenbarth, der auf die Post-Corona-Zeit mit einer gewissen Skepsis blickt. Es sei aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, dass die Gesellschaft in eine unbemühte Partylaune zurückfalle und sich massenweise bei Großveranstaltungen zusammenkuschelt.

Mit 30 bis 40 Zuschauern war der Live-Stream eher durchschnittlich besucht. Weitere Programmpunkte waren sogenannte Life-Hacks (lustig-schräge Haushaltstipps) und ein Talk mit Heike Grammbitter über deren Teilnahme bei „The Voice Senior“ im Jahr 2018.

Die nächste Show im Pegasus startet am Montag in zwei Wochen auf Youtube.