Dekoratives aus Holz und Metall

Bensheim. Am kommenden dritten Adventssamstag, 10. Dezember, öffnen Ideen-Reich und Kunst-Reich der Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) in Bensheim-Auerbach von 11 bis 16 Uhr und laden zum vorweihnachtlichen Shoppen ein.

Während im Ideen-Reich die bunt bemalten Holzprodukte aus der Schreinerei sowie Metalldekorationen aus der Schlosserei im Vordergrund stehen, hat sich das Kunst-Reich ganz auf den Kunstkalender 2023 konzentriert.

In den Räumlichkeiten in der Darmstädter Straße 148 in Auerbach sind die im Kalender abgebildeten Werke ausgestellt. So sind nicht nur die vier „Beatles“ von Marc Oden im Original zu bewundern, sondern auch sein Bild „Brüderchen“. Gizmos Werk „Glücksdrache“ begrüßt die Besucher bereits im Schaufenster. Einnehmend ist auch Jürgen Klabans Werk „Masken und Fuchs“.

„Wir freuen uns, dass wir fast alle Werke, die im Kunstkalender 2023 veröffentlicht werden, vorstellen können“, heißt es von der bhb. „Überraschend wird für viele Besucher die tatsächliche Größe der Bilder sein.“ red/Bild: bhb