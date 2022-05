Debatte um Räume für Bensheimer Vereine

Bensheim. Fehlt es vor allem in der Stadtmitte an Räumen, in denen sich Vereine kostenlos oder zu für sie vertretbaren Konditionen treffen können? Die BfB-Fraktion sieht jedenfalls Handlungsbedarf, „nachdem mehrere Vereine auf uns zugekommen sind“, teilte Franz Apfel im Haupt- und Finanzausschuss mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Auf der Tagesordnung stand dazu ein Antrag seiner Fraktion. Stoßrichtung: Der Magistrat solle unter anderem mit dem Kreisausschuss Kontakt aufnehmen, damit Schulräume wieder genutzt werden dürfen. Das war früher der Fall, ist aber jetzt nicht mehr so. Die Wählergemeinschaft will außerdem prüfen lassen, ob die Bürgerstiftung oder die Jubiläumsstiftung der Sparkasse Mietzuschüsse auszahlen könnte.

Beim Geldinstitut soll aus Sicht der BfB der Magistrat darüber hinaus abklären, ob die denkmalgeschützte Villa neben dem Hauptgebäude am Bahnhof nach einer möglichst zügigen Sanierung von Vereinen angemietet könnte. Ebenfalls Bestandteil des BfB-Antrags: Gespräche seitens des Magistrats mit dem Bürgerhaus-Pächter führen, um niedrigere Mietkosten für die Bensheimer Vereine zu erreichen. Ins Spiel gebrachte wurde abschließend auch ein bei der Stadtkasse eingerichteter Fonds, gespeist aus Sponsorengeldern.

„Das Bürgerhaus wäre ideal“

Apfel erinnerte im Ausschuss an den Abriss des Hauses am Markt und damit einhergehend den Verlust des Mehrzwecksaals. Dieser sei in der Vergangenheit rege genutzt worden, bei einem Neubau hätte es wieder einen Raum für Vereine geben sollen. Die Clubräume im früheren Bürgerhaus seien ebenso gut frequentiert gewesen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Das Bürgerhaus wäre ideal, da müssen wir eine Lösung finden“, meinte der Fraktionsvorsitzende. Man dürfe nicht wegschauen und sich wegducken, das betreffe besonders den hauptamtlichen Magistrat. Die Vereine fänden nichts in der Stadtmitte, was auch für ältere Mitglieder geeignet sei. Es sei bedauerlich, dass bei den Verhandlungen mit dem Pächter des Bürgerhauses keine besseren Konditionen für die ortsansässigen Vereine erzielt worden seien. Es sei an der Zeit, eine Initiative zu starten, bat Apfel um Unterstützung für den Prüfauftrag.

Finanzdezernent Adil Oyan (Grüne) verwies auf die prekäre Haushaltslage. Man arbeite an einem Entwurf des Haushaltssicherungskonzepts, in dem es darum gehe, Ausgaben zu senken. Zusätzliche freiwillige Ausgaben passen dabei nicht unbedingt ins Konzept, zumal die Kommunalaufsicht besonders in diesem Bereich eine klare Ansage gemacht hat.

„Es werden bereits weitere Kosten durch Investitionen in die kritische Infrastruktur, die EDV-Ausstattung im Rathaus oder Hilfe für Geflüchtete auf uns zukommen“, so Oyan, von Inflation und steigenden Energiepreisen ganz zu schweigen. Grundsätzlich unterstütze die Stadt die Vereine schon an vielen Stellen. Weiterungen wie Mietzuschüsse hätten Konsequenzen für den Haushalt, gab Oyan zu bedenken.

Das wiederum wollte Franz Apfel nicht auf sich sitzen lassen. Er habe die Haushaltslage stets im Blick. Der BfB-Antrag befasse sich nur mittelfristig mit den freiwilligen Leistungen, und zwar bei der denkmalgeschützten Villa. Alle anderen Punkte – Klassenzimmer, Bürger- und Sparkassenstiftung – hätten damit nichts zu tun.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Tobias Fischer (FDP) äußerte einerseits Verständnis für das Grundanliegen, andererseits „hat keine Stadt in der Umgebung so viele eigene Räumlichkeiten wie Bensheim, angefangen bei den Dorfgemeinschaftshäusern bis hin zum Bürgerraum in der Weststadthalle“. Den Antrag bewertete er als „gefährlich für die Gastronomie“, weil sich dort viele Vereine treffen würden, bei einem kostenlosen städtischen Angebot jedoch wohl nicht mehr.

Rolf Tiemann (FWG) bemerkte, dass es nicht die Aufgabe der Verwaltung sei, für eine Grundversorgung der Vereine zu sorgen. Bernhard Stenger warf der BfB einen „plakativen Antrag“ vor, der „Stimmung machen soll“. Inhaltlich sei das Ansinnen dünn. Hart formuliert würde es sich bei den betroffenen Vereinen um „Einzelschicksale“ handeln. Und man könne nicht aus jedem Einzelschicksal ein städtisches Thema machen.

Moritz Müller (Grüne) bewertete das Anliegen als „im Kern richtig, es kommt aber zur falschen Zeit“, Stichwort Haushaltslage. Den weggefallenen Raum im Haus am Markt müsse man irgendwann irgendwo wieder ersetzen. Der Fraktionschef plädierte dafür, bei den anstehenden Planungen für das Neumarkt-Center oder das ehemalige Kaufhaus Krämer die Augen offen zu halten.

Bürgermeisterin Christine Klein berichtete von zwei Vereinen, die auf das Rathaus zugekommen seien – von mehr als 300 in Bensheim, fügte sie an. Diese hätten die Möglichkeit, Räume zu nutzen, sie bräuchten aber auch Lagerfläche. Das sei vor allem bei einem der beiden ein Problem, weil man Instrumente unterbringen müsse. Diese Voraussetzungen seien zentrumsnah nicht gegeben.

Der andere Verein habe mit Beginn der Bürgerhaus-Sanierung das Dorfgemeinschaftshaus Schönberg/Wilmshausen zur Verfügung gestellt bekommen. Das habe zunächst funktioniert. Jetzt werde aber argumentiert, dass die Erreichbarkeit für Jüngere und Ältere schwierig sei und sich auf die Mitgliederzahl auswirke.

Die Rathauschefin erwähnte zwar die Namen nicht, es handelt sich bei den beiden Vereinen aber um den Schachclub und den Akkordeonclub Blau-Weiß, die bereits mit ihren Anliegen an die Öffentlichkeit gegangen sind. „Abgesehen von diesen besonderen Fällen sind die Vereine zufrieden und organisieren sich“, konstatierte Klein.

Beim Bürgerhaus, offiziell Kultur- und Kongresszentrum, hätten die Stadtverordneten die Hand für ein Pächtermodell gehoben. Der müsse aber wirtschaftlich arbeiten und habe selbst Kosten. Dass beim Abriss des Hauses am Markt Räume verloren gegangen seien, sei unstrittig. Aber auch dafür hätte eine Mehrheit des Stadtparlaments gestimmt.

Die Schulen in der Verantwortung des Kreises seien mittlerweile anders aufgestellt als in früheren Jahren. Der Unterricht dauere länger, dort könnten ebenso nicht einfach ein paar Schränke zur Lagerung von Ausrüstung oder Instrumenten aufgestellt werden.

„Sie können viele Wünsche äußern, aber finanziell ist wenig machbar“, fasste die Verwaltungsleiterin zusammen. Man dürfe bei den Vereinen keine Erwartungen wecken, die zurzeit nicht erfüllt werden könnten. Auf ein Haus der Vereine in der alten Sparkassen-Villa dürfte man schon allein aus zeitlichen Gründen nicht vorschnell bauen. Das Hauptaugenmerk des Geldinstituts liege auf der „Revitalisierung“ des Hauptgebäudes. Sie räumte ein, in einem Pressegespräch im Spätherbst selbst das Thema aufgegriffen zu haben, „aber als Option in ganz weiter Zukunft“. Es sei nur ein Gedanke gewesen, „weil ich die Vereine durchaus im Blick habe“.

Nach dem Verlauf der Debatte fiel die Abstimmung erwartungsgemäß aus. Franz Apfel votierte für den eigenen Antrag, die Grünen enthielten sich – und der mehrheitliche Rest (Koalition plus FWG) war dagegen.