Auerbach. Drei „Urgesteine“ werden nach der Kommunalwahl nicht mehr im Auerbacher Ortsbeirat vertreten sein. Christoph von Fumetti (GLB), Horst Knop (SPD) und Thomas Roth (CDU) hören nach vielen Jahren ehrenamtlicher Arbeit auf. „Ihr habt euch intensiv für Auerbach eingesetzt und jeder auf seinem Gebiet für Klima, Natur und Sport viel geleistet“, so Ortsvorsteher Robert Schlappner auf der 27. Ortsbeiratssitzung, die auch gleichzeitig die letzte in der laufenden Legislaturperiode war. Zu gegebener Zeit werde das Trio offiziell verabschiedet, kündigte Schlappner an: „Der Ortsbeirat hat von euch gewaltig profitiert.“

Nur 30 Minuten dauerte die Sitzung im Bürgerhaus Kronepark, an der auch Bürgermeisterin Christine Klein als Gast teilnahm, ehe der Ortsvorsteher in seinem Abschlusswort allen Mitgliedern für „fünf Jahre ausschließlich sachbezogener Arbeit und Diskussion“ dankte. Es habe während der gesamten Zeit keine persönlichen Angriffe gegeben, vielmehr habe man sich stets bemüht, einen Kompromiss zu finden und mit einer Stimme zu sprechen. Parteiengezänk habe man außen vor gelassen – „und so erreichen wir für Auerbach am meisten“.

Keine Lärmschutzwand

Die Tagesordnung, mit der sich der Ortsbeirat zuvor beschäftigte, war überschaubar, aber nicht ohne Bedeutung für den größten Stadtteil. Mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmte das Gremium der Änderung des Bebauungsplans „Nördlich der Ernst-Ludwig-Promenade“ zu. Demnach wird es aufgrund zu geringen Verkehrsaufkommens keine Lärmschutzwand entlang der Zufahrtsstraße zu dem Neubau von vier Mehrfamilienhäusern geben – so wie dies ursprünglich geplant war und von Anliegern gefordert wurde. Ausschlaggebend für die Änderung des Bebauungsplans und die neuerliche Abstimmung war ein aktuelles Lärmgutachten. Die Anwohner seien darüber bereits informiert und damit einverstanden, erklärte Schlappner den Ortsbeiräten.

Die Begründung aus dem Rathaus zur nächtlichen Schließung des Weiherhaus-Stadions stieß ebenfalls auf Zustimmung. „Auch der TSV unterstützt die Maßnahme“, bekräftigte Horst Knop. In den letzten Jahren war es immer wieder zu Vandalismusschäden gekommen und die Anlage wurde zunehmend mit Müll verschandelt. Deshalb hatte der Magistrat beschlossen, an beiden Eingängen Drehkreuze anzubringen, die für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen weiter passierbar sind, und das Stadion abends abzuschließen.

„Die Vereine haben Schlüssel für die Schließanlage, außerdem geht raus auch nach 22 Uhr immer, nur rein kann man dann nicht mehr“, so Knop, der das rücksichtslose Verhalten mancher Radfahrer gegenüber Fußgängern und Pkw-Fahrern auf dem Zufahrtsweg bemängelte.

Knop: Offene Fragen bei Sanner

Erst am Anfang steht die Planung der Stadt, auf dem Gelände der Firma Sanner in Auerbach nach der Verlegung des Unternehmens in den Stubenwald, ein ökologisch wertvolles Quartier mit bezahlbarem Wohnraum zu entwickeln. Dem Ortsbeirat lag eine Absichtserklärung beider Parteien über den bisherigen, vorläufigen Stand der Verhandlungen sowie „Eckpunkten“ für einen späteren Vertrag vor.

Knop sprach von „vielen offenen Fragen“. Ungewisse sei unter anderem, wieweit das Neubaugebiet in Richtung Wilhelmstraße fortgeführt werden soll. Rolf Schepp (FDP) sprach eine mögliche Zunahme der Verkehrsbelastung im Brückweg und der Otto-Beck-Straße an. Bürgermeisterin Klein bezog sich auf Gespräche mit Stadtbaurätin Nicole Rauber-Jung und stellte die Anbindung des Neubaugebiets an den öffentlichen Nahverkehr in Aussicht. Das Viertel werde auf alle Fälle „sehr grün“. 25 Prozent des Wohnraums soll Menschen mit Einschränkungen vorbehalten werden, so Klein, die sich „sehr zuversichtlich“ zeigte.

Keinen Handlungsbedarf sieht der Magistrat für eine Verlängerung der bisherigen Parkdauer von maximal einer Stunde auf eineinhalb Stunden in der Otto-Beck-Straße und der Kreuzung Beck-Straße/ B3, so wie diese vom Ortsbeirat angefragt wurde. Nach dem einstimmigen Beschluss, dem Amtsgericht in Bensheim Bernhard Emig als Ortsgerichtsmitglied für weitere zehn Jahre vorzuschlagen, informierte der Ortsvorsteher unter anderem über steigende Nachfragen an Kindergartenplätzen in Auerbach und den geplanten Radschnellweg zwischen Mannheim, Heidelberg und Darmstadt.

Derzeit werde eine Machbarkeitsstudie erstellt, weitere Informationen seien bis Mai zu erwarten, ergänzte Petra Jackstein (CDU). Der Kreis Bergstraße befinde sich mit den Kommunen Zwingenberg, Bensheim und Heppenheim in „vertiefenden Gesprächen“. Die Bürger kämen ebenfalls zu Wort, so Jackstein.