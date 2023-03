Das Vaterunser für Auge, Ohr und Herz

Bensheim. Das regionale Netzwerk, „Christen an der Bergstraße“ präsentiert am Samstag, 6. Mai, eine Ausstellung und ein Konzert zum „Vaterunser“ – dem Urgebet der Christenheit – im Bensheimer Bürgerhaus.

Das Gebet, dass Menschen in der ganzen Welt verbindet, soll dabei nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Ohren wahrgenommen werden. Ab 18 Uhr öffnet eine Vernissage im Foyer. Verschiedene Künstler haben dieses Gebet in anspruchsvolle Kunstwerke umgesetzt. Ab 20 Uhr werden dann die Sänger des Projektchores das Vaterunser in zwölf Titeln besingen. Wer dieses Ereignis am 6. Mai miterleben möchte, kann dazu Eintrittskarten in folgender Vorverkaufsstelle erwerben: Reisebörse Bensheim, Gerbergasse 4 in Bensheim. Im Vorverkauf kostest die Karte zwölf Euro, an der Abendkasse 16 Euro.

Informationen zum Abend gibt es auch unter www.christenanderbergstrasse.de. red