Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Wie geht es mit der Marketing- und Entwicklungsgesellschaft (MEGB) weiter? Eine Mehrheit der Stadtverordneten hat - wie berichtet - den Magistrat mit einer Prüfung beauftragt. Aufgezeigt werden soll dabei unter anderem, was eine Abwicklung der städtischen Tochter kosten würde.

Dass es so weit kommt, scheint allerdings relativ unwahrscheinlich. Geschäftsführer Helmut Richter sieht die MEGB ohnehin jetzt schon gut gerüstet und aufgestellt für künftige Aufgaben und Herausforderungen. „Wir als selbstständige GmbH haben seit 2006 keine Verluste mehr eingefahren“, erklärte Richter. Das Sorgenkind von früher habe sich zu einer guten Partie entwickelt. In den ersten Jahren seit der Gründung am 1. September 2000 sah das noch ganz anders aus. Die Gesellschaft wäre vermutlich pleite gegangen. Zur Rettung flossen aus dem städtischen Haushalt rund 15 Millionen Euro als Kapitalrücklage.

Gewinn trotz Corona-Krise

Das ist lange her. Seit 2006 belaufe sich der kumulierte Gewinn auf 6,8 Millionen Euro, rechnete der Geschäftsführer bei einem Gespräch mit dieser Zeitung vor. Im vergangenen Jahr erzielte man nach eigenen Angaben einen Gewinn von 967 000 Euro - „und das trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Die Vorhersagen waren ursprünglich auch deutlich niedriger“, so Richter. Mindereinnahmen bei den Parkgebühren verhinderten ein noch besseres Ergebnis.

Auf die Bilanz in Verbund mit einem positiven Ausblick bis 2025 sind der Geschäftsführer und sein Team durchaus stolz. Ihnen geht es allerdings vordringlich darum, die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft zu verdeutlichen, die Richter als „Schnellboot“ im Kielwasser der Stadt bezeichnet. Mit der MEGB könne schneller agiert und reagiert werden. Den doch ab und an geäußerten Vorwurf, die Gesellschaft könne sich der politischen Kontrolle entziehen, weist er mit Blick auf die Strukturen zurück.

Aufsichtsrat und Beirat

Der Aufsichtsrat setzt sich aus Wirtschaftsvertretern unter dem Vorsitz von Stadtrat Adil Oyan zusammen. Mit Beginn der neuen Wahlperiode im April wird Bürgermeisterin Christine Klein den Posten übernehmen. Als weiteres Gremium fungiert die Gesellschaftsversammlung, die deckungsgleich mit dem Magistrat ist und unter anderem den Wirtschaftsplan abnimmt. Der Beirat der MEGB setzt sich aus dem Haupt- und Finanzausschuss zusammen. In der Satzung sei explizit aufgeführt, dass die Mitglieder das Recht haben, ihre Fraktionen über Entscheidungen, Projekte und Diskussionen zu unterrichten, betonte Oyan.

2005 sei die Satzung nachgebessert worden, so dass mehr Transparenz entstanden sei und die Gremien mehr Mitspracherecht haben. 2018 wurde die Satzung im Gesellschaftervertrag erneut geändert und das Aufgabenfeld der MEGB erweitert. Die städtische Tochter kann seitdem Gebäude mit städtebaulich besonderer Bedeutung und Funktion in der Stadtmitte entwickeln, kaufen und verkaufen. Gleichzeitig wurde vor drei Jahren durch einen Antrag der damaligen Koalition aus CDU, GLB und BfB auch der Einfluss des Beirats gestärkt. Er muss in Kenntnis gesetzt werden, bevor Aufsichtsrat oder Gesellschafterversammlung über An- und Verkäufe entscheiden (wir haben berichtet).

„So kann kommunalpolitisch frühzeitig mitentschieden werden“, bemerkte der Aufsichtsratsvorsitzende. Die Verantwortlichen legen wert darauf, dass alle Projekte - wie Stubenwald, Bürgerhaus oder Haus am Markt - durch die Gremien beschlossen wurden. Für Geschäftsführer Richter war die Satzungsänderung damals richtungsweisend. „Sie ermöglicht es der MEGB, sich zu entfalten und weiterzuentwickeln. Wir prüfen zurzeit zudem weitere Themen. Vor der Zukunft ist mir nicht bange.“ Mit dem Kauf des ehemaligen Kaufhauses Krämer und dem mittlerweile abgerissenen Haus am Markt (wobei das bekanntlich ein Sonderfall geworden ist) hat man sich bereits positioniert.

Weichen wurden gestellt

Adil Oyan kann der politischen Diskussion um besagte Zukunft der Gesellschaft deshalb wenig abgewinnen. Die Weichen seien bereits gestellt worden. „Natürlich kann man den Beschluss der Stadtverordneten als Abfrage nach einer Wasserstandsmeldung verstehen, das steht der Politik selbstverständlich zu.“

Unstrittig ist, dass eine Neuorientierung zwingend notwendig ist. Die Vermarktung des Gewerbegebiets Stubenwald ist praktisch abgeschlossen, dort gebe es lediglich noch Optionsflächen für die Firmen TE und Pfaff/KSL. Komplett zu den Akten gelegt werden kann das einstige Großprojekt allerdings nicht. In den nächsten Jahren muss man sich noch um die Pflege der Ausgleichsmaßnahmen kümmern.

Ähnliches kommt, wenngleich in kleinerem Umfang, bei den Gewerbeflächen an der Riedwiese Süd auf die MEGB zu. Die Grundstücke sind - wie mehrfach berichtet - an die Firmen Reckeweg und Blechschmitt verkauft, bis zum 30. September soll dort die Erschließung abgeschlossen werden.

Kurz vor dem Abschluss steht darüber hinaus die Modernisierung des Bürgerhauses. Bis zum 30. Juni will man fertig sein, „daran halten wir auch trotz Verzögerungen durch das Wetter und die eine oder andere Corona-Problematik fest“, bestätigte Richter. Doch selbst wenn zwei, drei Wochen mehr ins Land gehen, bis der letzte Hammer fällt, dürfte das kein Weltuntergang sein. Es ist Stand jetzt nicht davon auszugehen, dass Mitte des Jahres eine rauschende Einweihung des Bürgerhauses mit mehreren hundert Gästen gefeiert werden kann.

Sechs Mitarbeiter

Neuigkeiten soll es demnächst auch zur Zukunft des Kaufhauses Krämer geben. Der Workshop mit eingeladenen Architekten ist beendet, Helmut Richter und sein Team sind mit den Ergebnissen zufrieden. Dem Geschäftsführer ist es in der öffentlichen Darstellung wichtig zu betonen, dass die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft bei aller Aufgabenvielfalt mit lediglich sechs Mitarbeitern auskommt. Zuletzt kam mit dem Bensheimer Tobias Pommerening eine Verstärkung ins Haus, die sich vorrangig um die Projektentwicklung in der Innenstadt kümmert.

„Wenn wir weitere Unterstützung bei Vorhaben brauchen, arbeiten wir gezielt mit externen Büros zusammen. Das hat sich bewährt“, erklärte der Geschäftsführer. Er selbst will den eingeschlagenen Weg in den nächsten Jahren aktiv mitgehen. Der Vertrag von Helmut Richter läuft noch bis Ende 2024. „Ich habe ein gutes Team, wir haben sehr viele Aufgaben vor uns.“