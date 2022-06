Auerbach. In einer neuen Werkschau im Fürstenlager zeigen ein Künstler aus Bulgarien und eine deutsche Künstlerin ab Sonntag (3.) ihre in der letzten Zeit entstandenen Arbeiten. Unter dem Titel „Pura Vida“, das pralle Leben, werden den Besuchern vollkommen neue Eindrücke offenbart, denn die in den Räumen des Damenbaus gezeigten Arbeiten vereinen spanische Leichtigkeit und bulgarische Lebenslust.

Reisen beeinflussen die Bilder

Isabel Leinhos Werke haben deutsche und spanische Titel, weil sie selbst deutsche und spanische Wurzeln hat und in beiden Sprachen denkt und fühlt. So kam auch der Titel der Ausstellung zustande. „Meine Art zu malen würde ich als eine Mischung aus figurativer zeitgenössischer, surrealistischer und naiver Kunst bezeichnen. Einfluss auf meine Bilder, die sehr farbenfroh sind, haben vor allem meine Reisen, unter anderem durch Afrika, Brasilien und Mexiko.“

Auch Kosta Kostow hat das Leben an sich im Blick, wie jemand, der aus dem Fenster schaut und später darüber erzählt. Mit locker-luftigen Pinselstrichen skizziert Kosta Kostow sein Umfeld. Es sind in Farbe eingefangene Momente voller Ironie und Hintersinnigkeit, thematisch geprägt vom Meer und den Menschen. „Die Farben sprechen für Kraft, Hoffnung und Lebensfreude“, betont Isabel Leinhos.

Beide Künstler passen daher gut zueinander, doch stilistisch sind sie vollkommen unterschiedlich. Aus diesem Kontrast entsteht im Staatspark Fürstenlager eine gerade in dieser Zeit schöne interkulturelle Begegnung zwischen europäischen Staaten, Künstlern, Sichtweisen und Lebensinhalten, an der die Besucher teilnehmen können.

Zur Eröffnung am Sonntag (3.) um 11 Uhr sind Isabel Leinhos und der Bruder des Künstlers anwesend. Die Kunstfreunde Bergstraße laden alle Interessierten und Freunde des Hauses zur Vernissage und zum Besuch der Ausstellung ein. Sie empfehlen im Haus eine Nase-Mund-Bedeckung. Geöffnet ist die Ausstellung bis zum 31. Juli immer samstags von 14.30 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. red