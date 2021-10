Das PiPaPo-Theater legt wieder los

Bensheim. Im Grunde genommen hat das Programm des PiPaPo-Theaters für diese Saison bereits am 26. September begonnen – mit dem Jazz-Abend des Quartetts um Lindy Huppertsberg im Rahmen der Reihe Jazz-Keller, die seinerzeit vom Förderkreis Kleinkunst und Kultur begründet wurde und den das PiPaPo-Theater mit dieser Saison übernommen hat.

Die Reihe wird fortgesetzt am 31. Oktober mit dem Mediterranian Trio (Thomas Siffling, Flügelhorn, Laurent Reroy, Akkordeon, Shana Moehrke, Kontrabass), die, wie der Name sagt, mittelmeerisch inspirierte Songs und Melodien interpretieren, wobei der weiche Klang des Flügelhorns einen unvergleichlich leichten und entspannten Sound bewirkt.

In der gleichen Reihe folgt dann das Swingsize Orchestra um Jens Hunstein am 28. November, bei dem sich hochkarätige Instrumentalisten und eine charmante Sängerin mit Arrangements von Stücken von Ray Charles, Joe Williams, Count Basie und anderen zu einem musikalischen Erlebnis der besonderen Art zusammenfinden. Und über die Original Blütenweg-Jazzer hier noch viele Worte zu verlieren, ist so wie die berühmten Eulen nach Athen zu tragen: Mit mehr als 1000 Auftritten ist die Formation regional und überregional mit ihrem Repertoire von klassischem Dixieland bis zu verjazzten Oldies hochrenommiert.

Es gilt die 2 G-Regel

Sie war auch das Ensemble, das die erfolgreiche Reihe Jazz-Keller im PiPaPo-Theater einst eröffnete – und sie ist wieder zu Gast am 30. Januar 2022. Die Konzerte der Reihe Jazz-Keller beginnen jeweils um 19 Uhr, das Theater öffnet um 18 Uhr. Der Zutritt ist gebunden an die 2 G-Regel.

Und natürlich und vor allem wird es in der begonnenen Saison auch wieder Eigenproduktionen des PiPaPo-Ensembles geben. Als Abendstück bringt das Ensemble ab dem 20. November Alan Ayckbourns „Normans Eroberungen – Quer durch den Garten“, ein äußerst scharfsinniges Stück mit sehr spitzzüngigen Dialogen und überaus komischen Abläufen, das Menschen bei ihrem Scheitern verfolgt. Scheitern – Anton Tschechow, Ayckbourns Vorbild als Dramatiker, hat es gezeigt – ist zwar eine Tragödie für die Betroffenen, aber oft sehr komisch für die Beobachtenden.

Und darauf beruht auch Ayckbourns Prinzip: Immer geht den Figuren alles daneben, aber nie wird eine denunziert, denn Ayckbourn, er selbst sagte es so, liebt alle seine Figuren. Weitere Aufführungstermine sind der 26. und 27. November, der 3., 4., 10., 11., 17. und 18. Dezember sowie der 14. und 15. Januar 2022 und dann der 21., 22., 28. und 29. Januar.

Weitere Termine werden noch mitgeteilt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Öffnung um 19 Uhr. Für die Abendtermine gilt die 2 G-Regel. In der zweiten Hälfte der Saison wird es auch zu Wiederaufführungen des Stücks „Pfefferkuchen und Gin“ von Neil Simon aus der Saison 2019/20 kommen.

Und selbstverständlich gibt es wieder Vorstellungen des Kindertheaters. Das PiPaPo-Ensemble spielt in dieser Saison das bereits für die vergangene – und dann notgedrungen abgesagte – Saison vorgesehene „Die kluge Bauerstochter“ von Angelika Bartram, ein Stück, in dem weibliche Klugheit nicht nur ein Herz erobert, sondern auch über die Intrigen Mächtiger obsiegt; nicht eigentlich ein Märchen, wiewohl nach den Brüdern Grimm, aber durchaus mit märchenhaften Zügen versehen und in der Gesamtkonzeption durchaus komisch.

Hier gelten die dann aktuellen Zutrittsbedingungen. Termine sind der 27. und 28. November sowie der 18. und 19. Dezember und dann im kommenden Jahr der 8., 9., 15., 22., 23. und 30. Januar. Beginn ist hier jeweils 15.30 Uhr, das Theater wird geöffnet um 15 Uhr.

Das PiPaPo-Theater bittet um Beachtung, dass Vorverkauf und Reservierungen nur mehr über die Tourist-Information Bensheim, Hauptstraße 53, Telefonnummer 06251/869104, www.bensheim.de/tourismus/touristikinformation möglich sind. red