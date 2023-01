Das Miteinander in Hochstädten funktioniert

Hochstädten. „Best of 2022“, so stand es anfangs der Veranstaltung auf der großen Leinwand im Saal des Hochstädter Hauses. Das Beste des vergangenen Jahres – davon gab es, konzentriert sich der Blick auf den Stadtteil, vieles. Und das war am Wochenende beim Neujahrsempfang in Worten zu hören und in Bildern zu sehen.

Der Ortsbeirat und der Förderverein Hochstädten hatten zu dem Abend mit kurzem offiziellen Teil und viel Zeit zum Plaudern in geselligen Runden eingeladen. Ortsvorsteherin Sabine Hinterkeuser-Freye und Fördervereinsvorsitzende Susanne Sartorius begrüßten die Gäste, stießen mit ihnen auf das begonnene Jahr an und, lieferten eine Standortbestimmung, die davon zeugte, dass in Hochstädten das Miteinander funktioniert.

Dabei war es Ortsvorsteherin Hinterkeuser-Freye , die unter anderem das enorme ehrenamtliche Engagement würdigte, ohne das der Bensheimer Stadtteil nicht mit dem ihn prägenden Leben erfüllt sein könnte „Ohne die ehrenamtliche Arbeit wäre auch Hochstädten um einiges ärmer“, betonte sie und fügte wenig später an die Adresse all der Macher im Ort an: „Ohne euch geht es nicht, und ich hoffe, ihr macht alle weiter.“ Zugleich warb sie um weitere Unterstützer.

Fördervereinsvorsitzende Susanne Sartorius blickte auf die zurückliegenden Monate, in denen wieder mehr Begegnungen und Veranstaltungen als in den zwei Jahren zuvor möglich waren und in denen das Hochstädter Haus wieder mit viel Leben erfüllt wurde.

Der Förderverein selbst, der Ortsbeirat und die Vereine und Gruppierungen im Stadtteil haben dazu beigetragen, ebenso der neue Pächter des Cafés im Hochstädter Haus.

Im Anschluss und als Abschluss des offiziellen Teils des Abends gab es dann den von Claudia Sosniak kreativ und kurzweilig zusammengestellten Jahresrückblick 2022 in Bildern. Schöne Erinnerungen, wichtige Geschehnisse und unterhaltsame Momente waren zu sehen.

Und damit gingen die Blicke dann nach vorne, Prost auf 2023 hieß es beim Neujahrsempfang in Hochstädten . thz