Der Quartalsbericht der Stadt Bensheim zum 30. Juni fällt nach Angaben aus dem Rathaus besser als erwartet aus. Vom ursprünglich für das Jahr 2022 geplanten Defizit in Höhe von rund 9,4 Millionen Euro seien „lediglich“ noch rund 3,6 Millionen Euro übrig. Seit Juni hätten sich die Zahlen weiter verbessert, so dass am Ende des Jahres sogar die schwarze Null möglich sei.

Motor für diese

...