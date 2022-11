Das Lenkrad auf der „falschen“ Seite

Bensheim. Die erste Zustellerin der Deutschen Post in Südhessen, die mit einem Rechtslenker-Fahrzeug auf Zustelltour ist, heißt Carina Haselbach. Die 27-Jährige betreut in Bensheim den Zustellbezirk Nummer „6462514“.

Ihr Revier ist die Bensheimer Innenstadt mit den Straßen Europa-Allee, Joseph-Treffert-Straße, Karl-Fuchs-Straße, Fritz-Bockius-Straße und Riedstraße. Jeden Tag bringt die gelernte Zahnarzthelferin hier bis zu 90 Paket- und mehrere hundert Briefsendungen an Mann und Frau – und ist sehr glücklich mit ihrem neuen Fahrzeug, das sie nun seit etwa einem Monat fährt, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Post.

Und weiter: „Die Schulung mit unseren Kfz-Coaches hier vor Ort hat prima geklappt. Das Fahren auf der ,falschen’ Seite ist zwar anfangs etwas gewöhnungsbedürftig und erfordert gerade in der ersten Zeit noch besondere Aufmerksamkeit, aber man gewöhnt sich doch recht schnell daran“, so Carina Haselbach.

Mehr Arbeitssicherheit

Der größte Vorteil aus ihrer Sicht: „Das Besondere an diesem Fahrzeug ist ja nun mal, dass es sich um einen Rechtslenker handelt. Wenn man wie gewöhnlich auf der linken Seite aussteigt, muss man immer aufpassen, dass man nicht über den Haufen gefahren wird. Mit meinem Rechtslenker steige ich nicht mehr auf der Fahrbahnseite aus, sondern gleich auf dem Gehweg. Gerade bei vielbefahrenen Hauptstraßen steigt dadurch meine Arbeitssicherheit.“

Auch ihren Kunden und Kundinnen ist es nicht verborgen geblieben, dass ihre Postzustellerin seit kurzem mit einem Rechtslenker-Fahrzeug unterwegs ist: „Klar bin ich schon drauf angesprochen worden. Meine Kunden finden das cool“, freut sich die Groß-Rohrheimerin über die positiven Rückmeldungen.

In Südhessen werden der Pionierin in Sachen Rechtslenker-Fahrzeug bald weitere Postzusteller folgen. Die Deutsche Post wird in Südhessen zunächst weitere zehn Rechtslenker in der Zustellung einsetzen. Der Zustellstützpunkt der Deutschen Post in Bensheim ist hierbei ein Schwerpunkt. Dort ist bereits ein weiterer Rechtslenker im Stadtteil Auerbach im Einsatz.

Bei zwei weiteren Fahrzeugen laufen zur Zeit die Schulungsmaßnahmen. Geplanter Start: noch vor Weihnachten. red