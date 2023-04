Bensheim. Im Evangelischen Gemeindezentrum in Auerbach findet am Samstag, 13. Mai, eine Einführung in das kontemplative Gebet auf dem „Grieser Weg“ nach Franz Jalics statt. In der Ankündigung der Veranstaltung heißt es: „Kontemplatives Gebet ist Hingabe, Gottesdienst und Gotteslob mit dem Sein. Für Gott da sein. Die kontemplativen Exerzitien nach Franz Jalics führen in das stille Verweilen vor Gott.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Franz Jalics gilt als ein Pionier für die Aktualisierung der Exerzitien des Ignatius von Loyola und des Jesus-Gebets/Herzens-Gebets in die heutige Zeit. Weil er diese Gebetspraxis seit 1984 im Exerzitienhaus „Haus Gries“ lehrte, wird sie auch „Grieser Weg“ genannt. „Beim kontemplativen Gebet geht es darum, das Wirken Gottes in uns und unserem Leben wahrzunehmen. Gott ist da, aber wir nehmen ihn nicht wahr. Daher ist es für unsere Gottesbeziehung wesentlich, Wahrnehmen zu lernen. Wir üben ein, ganz im Hier und Jetzt zu sein mit Wachheit und Interesse“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Das Jesusgebet ist ein beziehungsorientiertes Gebet in der Ich-Du-Beziehung zwischen Beter und Gott, geprägt von der Ausrichtung auf Jesus Christus, der „Weg, Wahrheit und Leben“ (Joh 14,6) ist. Es ist eine Gebetsweise, die seit langer Zeit im Christentum praktiziert wird. Die Wurzel ist das Ein-Wort-Gebet der Wüstenväter und Wüstenmütter, die im 4. Jahrhundert in der ägyptischen Wüste und in Palästina lebten. Ein kurzes Gebetswort wird in einer ruhigen Sitzhaltung in Stille, verbunden mit dem Rhythmus des Atems, innerlich gesprochen und verkostet.

Mehr zum Thema Bergstraße Die Einheit der Kirchen als Ziel Mehr erfahren

Im Einführungskurs können die Teilnehmer individuelle Möglichkeiten der Sitzhaltung, das Nachspüren auf den Atem, das Nachlauschen des Namens Jesus Christus und das Erspüren der Anwesenheit Gottes erfahren.

Die erste Veranstaltung findet am 13. Mai von 10 bis 17 Uhr (mit Mittagspause) statt, weitere Übungstermine sind am 25. Mai, 1. Juni und 22. Juni – jeweils 19.30 bis 21 Uhr im Raum der Stille im Evangelischen Gemeindezentrum, Bachgasse 39, Auerbach.

Für die Mittagspause sollte jeder Teilnehmer etwas für ein gemeinsames Buffet mitbringen und selbst für Pausensnacks sorgen. Für Kaffee, Tee und Wasser ist gesorgt. Wer eigene Sitzbänkchen, Sitzkissen oder ähnliches besitzt, sollte diese mitbringen. Sinnvoll ist auch das Mitbringen einer Decke oder Iso-Matte (wer am Boden sitzen möchte) sowie dicke Socken und eine Decke zum Einhüllen. red