Das Kino als Lernort

Bensheim/Bergstraße. Vom 13. bis 24. März 2023 können Schulklassen wieder Filme auf großer Leinwand erleben, wenn 71 hessische Kinos ihre Türen für die 17. Ausgabe der Schulkino-Wochen öffnen. Mit dabei sind das Luxor-Kino in Bensheim, das Saalbau-Kino in Heppenheim und das Kinopolis in Viernheim. Kinovorstellungen, begleitende Filmgespräche und Workshops sowie Fortbildungen für Lehrkräfte können bereits gebucht werden.

Die Schulkino-Wochen Hessen, veranstaltet von Vision Kino – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz zusammen mit dem DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Frankfurt, bieten ein sorgfältig aufbereitetes Film- und Bildungsprogramm für alle Altersgruppen und Schulformen.

Von aktuellen Spiel-, engagierten Dokumentar- und künstlerischen Animationsfilmen über hessische Produktionen bis hin zu Klassikern der Filmgeschichte: Das Programm eröffnet spannende Möglichkeiten, Unterrichtsthemen lebendig zu vermitteln, den Film als Kunstform zu erleben und das Kino als besonderen Kultur- und Lernort zu entdecken.

Das Filmprogramm der 17. Ausgabe setzt sich mit aktuellen Themen wie dem Aufwachsen in der Ukraine, dem Klimawandel und der Weltraumforschung auseinander. Die Fokus-Reihe ist in diesem Jahr den Filmfarben gewidmet und macht den Einsatz von Farbe als ästhetisches und erzählerisches Mittel erfahrbar, heißt es in einer Pressemitteilung.

Weitere Themenschwerpunkte richten den Blick auf bisher wenig beachtete Persönlichkeiten: Alice Guy-Blaché, die erste Regisseurin der Filmgeschichte, und Mohamed Husen, ein gefragter Schwarzer Statist und Kleindarsteller im deutschen Film der 1930er und 40er Jahre.

Begleitende Workshops und Gespräche schaffen Raum für eine analytische wie kreative Auseinandersetzung mit den Filmthemen. Fortbildungen laden Lehrkräfte ein, sich intensiv mit dem Medium Film auseinanderzusetzen und neue Einsatzmöglichkeiten im Unterricht kennenzulernen.

Gruppen können aus rund 100 Filmen wählen und eine Kinovorstellung zum günstigen Einheitspreis von 4 Euro pro Schüler in einem von 71 hessischen Kinos buchen. Begleitende Gespräche und Workshops können kostenlos dazugebucht werden (begrenztes Kontingent).

Informationen zu den Filmen, den teilnehmenden Kinos, Begleitangeboten und Fortbildungen finden sich auf www.schulkinowochen-hessen.de. red