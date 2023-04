Bensheim/Zwingenberg. Die katholischen Gemeinden im Pastoralraum Bensheim-Zwingenberg laden von Gründonnerstag bis Ostermontag zu zahlreichen Gottesdiensten ein. Die „Heiligen Drei Tage“ vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu Christi mit den darauf folgenden festlich gestalteten Ostergottesdiensten gelten als das Herzstück des Kirchenjahres. Die Feiern sind die wohl eindrücklichsten und bedeutendsten der Christenheit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das letzte Abendmahl: Am Gründonnerstagabend gedenken Christinnen und Christen des Letzten Abendmahles und der Gefangennahme Jesu im Garten Getsemani. Am 6. April finden Abendamahlsämter um 18 Uhr in der Bensheimer Klosterkirche, um 19 Uhr in St. Bartholomäus, Fehlheim (Pfarrer Reichert) und um 19.30 Uhr in Mariae Himmelfahrt, Zwingenberg (P. Kolumban) mit musikalischer Mitgestaltung durch den Kirchenchor. Das Abendmahlsamt in Sankt Georg (Pfarrer Stamm) wird um 20 Uhr gefeiert. Dabei singt die Choralschola des Pastoralraumes gregorianische Gesänge zur Fußwaschung und zur Kommunionausteilung. In Sankt Laurentius, Bensheim, ist „Familienkirche“ mit anschließender Agapefeier.

Die Kreuzigung: Der Karfreitag gilt als Tag der Kreuzigung und des Todes Jesu. Die Karfreitagsliturgien beginnen zur biblisch genannten neunten Stunde, der Todesstunde Jesu. Sie werden um 15 Uhr in Sankt Georg (Pfarrer Stamm), in der Klosterkirche für die kroatische Gemeinde, in Heilig Kreuz, Auerbach (Pfarrer Reichert), in Sankt Bartholomäus Fehlheim (Diakon Huber), in Sankt Andreas, Reichenbach (P. Simon) und in Mariae Himmelfahrt Zwingenberg (P. Kolumban) begangen. In der Klosterkirche findet die Liturgie um 18 Uhr statt. In der Bensheimer Stadtkirche Sankt Georg singen die Jungen Herren des Vokalensembles während der Liturgie eine dreistimmige Passionsvertonung, in Zwingenberg singt der Kirchenchor. Bereits um 12 Uhr beschließt die italienische Gemeinde in Bensheim den Kreuzweg mit einer Andacht. Der Karfreitag endet um 21 Uhr mit einer besonderen Karfreitagsmeditation mit ukrainischer Musik in Sankt Georg. Sie steht unter dem Motto: „Im Dunkel unsrer Ängste – Das Kreuz steht nicht nur auf Golgota“.

Mehr zum Thema Fehlheim/Zwingenberg Gottesdienste der Pfarrgruppe Fahlheim/Zwingenberg Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Übersicht Was in Heppenheim zu Ostern ansteht Mehr erfahren Bensheim Gottesdienste zum Palmsonntag Mehr erfahren

Die Ostergottesdienste: Der Karsamstag, 8. April, als Tag der Grabesruhe Jesu beginnt mit einer Laudes und Lesehore um 7 Uhr in der Klosterkirche. Ein ökumenisches Friedensgebet findet um 11.55 Uhr in der Hospitalkirche statt. Jeweils um 13, 14 und 15 Uhr sind Familien zum Ostern-Speise-Segen auf deutsch und polnisch geladen. Mit der Feier der Osternacht in den Abendstunden des Karsamstags oder in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags, endet die Karwoche. Christen feiern die Auferstehung Jesu und mit ihr die Zusage, „dass am Ende das Leben über den Tod, die Wahrheit über die Lüge, die Gerechtigkeit über das Unrecht, die Liebe über den Hass und selbst den Tod siegen wird“, wie es im deutschen Erwachsenen-Katechismus heißt.

Die Osternacht: Die Osternachtliturgie beginnt traditionell mit einer Lichtfeier, anschließend werden Lesungen aus dem Alten Testament vorgetragen. Tauffeier bzw. das Taufgedächtnis sind weitere Elemente, die in der Feier der Eucharistie mündet. Die Osternachtfeier beginnt für die kroatische Gemeinde um 19 Uhr in der Klosterkirche, um 21 Uhr wird sie in Heilig Kreuz Auerbach (Pfarrer Reichert) und in Mariae Himmelfahrt Zwingenberg (P. Kolumban) gefeiert. Am Ostermorgen um 6 Uhr beginnt sie in der Stadtkirche Sankt Georg (Pfarrer Stamm) und wird musikalisch vom Kammerchor unter der Mitwirkung eines Trompeters gestaltet. Um 8 Uhr findet eine Eucharistiefeier für die kroatische Gemeinde in der Klosterkirche statt, eine weitere um 10 Uhr und um 11.30 Uhr eine weitere in polnischer Sprache.

Hochamt, Vesper, Osterlob: Osterhochämter sind um 9.30 Uhr in Sankt Andreas Reichenbach (P. Simon) und in Heilig Kreuz (Pfarrer Reichert). Um 11 Uhr wird nach Sankt Laurentius (P. Kolumban) und zu Sankt Bartholomäus Fehlheim (Pfarrer Stamm) geladen. Jeweils um 18 Uhr findet in Sankt Laurentius eine Vesper und in Fehlheim ein abendliches Osterlob statt.

Emmausweg am Ostermontag: Am Ostermontag (10.) lädt der katholische Pastoralraum zu Stationsgottesdiensten ein, die mit Impulsen zum Evangelium zur gemeinsamen Eucharistiefeier für den Pastoralraum zur Kirche Heilig Kreuz in Auerbach führen. Dazu treffen sich die Christen in ihren Gemeinden und machen sich entsprechend der biblischen Ostergeschichte gemeinsam auf den Weg.

Gestartet wird jeweils um 9.30 Uhr vor der Kirche in Fehlheim, in der Bensheimer Weststadt (Sankt Laurentius) und im Pfarrhof Sankt Georg (Seiteneingang). Die Zwingenberger Katholiken starten um 9.45 Uhr an ihrer Kirche. Junge Familien treffen sich um 10 Uhr im Kronepark Bensheim-Auerbach. Wer nicht mitlaufen möchte oder kann, ist herzlich eingeladen, um 10.30 Uhr direkt nach Heilig Kreuz zu einer Einstimmung am Labyrinth vor der Kirche zu kommen. Um 11 Uhr münden die Emmausgänge mit einer gemeinsamen Feier der Eucharistie in der Kirche.

Anschließend lädt der Pastoralraum Bensheim-Zwingenberg zu einer „TeilBar“ ein, an der mitgebrachte Snacks und Getränke miteinander geteilt werden. mb