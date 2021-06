In einem vor einiger Zeit hier veröffentlichten Beitrag zum Bensheimer Friedhof war unter anderem ein Grabstein mit einem rätselhaften Zeichen abgedruckt. BA-Leser Klaus H. Jöckel, aktives Mitglied des Museumsvereins, konnte die Figur entschlüsseln – es handelt sich um das Zunftzeichen der Rotgerber, das an einigen Gebäuden in der Altstadt angebracht ist. Unter anderem an dem Haus in der

...