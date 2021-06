Das „Goethe“ räumt zwei Bundespreise ab

Bensheim. Riesenerfolg für das Goethe-Gymnasium: Beim Europäischen Wettbewerb im Schuljahr 2021/22 wurden die Leistungen der Schüler mit zwei Bundespreisen, 23 Landespreisen und 15 Anerkennungen gewürdigt.

An der Bensheimer Europaschule hatten sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen durch Corona zahlreiche Jugendliche verschiedener Altersklassen an der 68. Runde beteiligt und sich kreativ mit dem Komplex Digitalisierung sowie mit ihrer ganz persönlichen Lebensrealität während der Pandemie auseinandergesetzt.

In der Feierstunde wurden auch die erfolgreichen Teilnehmerinnen des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen in der Sparte Englisch geehrt. Zum Team „Climate Change" (3. Preis) gehören Samira Falk, Greta Kaffarnik, Emilia Neufel und Fiona Ränker. Beim Projekt „Children in Mozambique" (Anerkennungspreis) engagierten sich Emilie Heigert, Lucy Küppers, Kirsi Ränker, Malin van Seebrock und Zara Zaheed. Lehrerin Anja Bockrath lobte die beiden Filmbeiträge der Schülerteams und dankte außerdem ihrem Kollegen Miles Dabbs, der seit Herbst als Gesandter des British Council für neun Monate am Gymnasium als Fremdsprachenassistent tätig ist. tr

Bei einer kleinen Feierstunde in der Mensa wurden gestern die Werke gezeigt und die Urheber ausgezeichnet. Der Vorsitzende der Europa-Union Bergstraße, Wolfgang Freudenberger, lobte die Arbeiten und deren vielfältige wie differenzierte künstlerische Herangehensweise.

Die Schüler seien hervorragende Botschafter der europäischen Idee. Der Europäische Wettbewerb ist ein von der Europäischen Bewegung Deutschland ausgerufener Schülerwettbewerb. Erstmals wurde er 1953 in Frankreich als Aufsatzwettbewerb ausgeschrieben.

Das Schuljahr war ein Ausnahmejahr, in dem die Kinder und Jugendlichen mit großen Belastungen zu kämpfen hatten, resümierte Freudenberger. Umso erfreulicher sei es, dass Deutschlands ältester Schülerwettbewerb trotz geringerer Teilnehmerzahlen im Krisenjahr an vielen Schulen hochgehalten werde. Mit dem Slogan „Digital EU – and You?!“ konnte der Wettbewerb unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten erneut zahlreiche Schüler zum Mitmachen motivieren.

Auch Goethe-Schulleiter Jürgen Mescher zeigte sich von der geballten Kreativität begeistert. Er betonte den internationalen Charakter des Wettbewerbs, der die Perspektiven von jungen Menschen während der Pandemie hinterfragt. Die Goethe-Schüler überzeugten nicht nur mit hochklassigen Ergebnissen, sie repräsentierten auch eindrucksvoll die europäische Ausrichtung ihres Gymnasiums.

Bilder, Texte, Videos und Musik

Die 13 altersdifferenzierten Aufgabenstellungen des Europäischen Wettbewerbs forderten dazu auf, sich persönlich und politisch mit Aspekten des digitalisierten Lebens zu befassen.

42813 Schülerinnen und Schüler aus 841 Schulen reichten Bilder, Texte, Videos oder selbst komponierte Musik ein. Insgesamt sind 33 internationale Onlineprojekte entstanden. Etwa 550 Arbeiten wurden mit Bundespreisen ausgezeichnet, darunter auch zwei Schülerinnen des Goethe-Gymnasiums.

Annina Lang hat mit ihrer digitalen Montage mit dem Titel „Virtual Safety Net“ die Jury überzeugt. Die Schülerin aus dem Kunstkurs E unter der Leitung von Ute Ritter hat das Thema Distanz und Nähe ebenso simpel wie plakativ und unmissverständlich in seiner verbindenden Botschaft dargestellt. Ihre digitale Zeichnung reflektiert den Zusammenhalt während der Pandemie: Aus zwei Bildschirmen wird ein Bild herausprojiziert, das zwei junge Menschen zeigt, die sich innig umarmen. Ihre Kleidungsstücke wie auch die Computerbildschirme sind in den europäischen Farben gelb und blau gehalten.

„Es geht darum, wie man auch ohne physische Präsenz Freundschaften und Beziehungen pflegen kann“, so die Schülerin. Die modernen Kommunikationsmittel seien vielen Altersgenossen in der Zeit des Lockdowns eine Hilfe gewesen, um anderen trotz Abstand im virtuellen Raum nahe sein zu können.

Elisa Weis aus dem Kunstkurs der Q-Phase von Gregor Mayer hat sich mit ihrem Bild „Klick – und Kunst“ einem ganz anderen Sujet genähert. „Der einfache Zugriff auf jegliches Kunstwerk dank des Internets verleitet die Menschen oftmals dazu, Kunst als selbstverständlich zu sehen, sie willkürlich zu konsumieren und den dahintersteckenden Arbeitsaufwand oftmals weniger wertzuschätzen“, erläutert sie. Doch die modernen technischen Möglichkeiten forcierten auch eine neue Vielfalt innerhalb der Kunst.

Digitale Kunst

In ihrem Werk wollte sie diese beiden Facetten darstellen: Es zeigt ein Orchester, Maler, Artisten und Schauspieler als buntes Ensemble auf einer Bühne im Kontext digitaler Rezeptions- und Gestaltungsmöglichkeiten. „Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dem Betrachter den Blickwinkel, mit dem er das Bild anschaut, selbst zu überlassen. Er kann damit der Digitalisierung kritisch gegenüberstehen oder die Möglichkeiten erkennen, die die digitale Kunst für uns bereithält.“

Unter den Landessiegern hatten die Lehrer Ute Ritter, Martina Limp und Gregor Mayer gestern weitere Arbeiten beispielhaft vorgestellt. Darunter den Beitrag „The Persistence of Smartphones“ von Mati Ränker aus dem Kunstkurs Q von Ute Ritter. Zum Wettbewerbsmodul „Europäische Kunst vermitteln“ (Klassen 11 bis 13) hat er das berühmte surrealistische Gemälde „The Persistence of Memory“ („Die Beständigkeit der Erinnerung“) von Salvador Dalí digital bearbeitet und die drei verlaufenden Uhren durch Smartphones ersetzt. „Dadurch habe ich nicht nur den Inhalt des Werkes mit der Digitalisierung verschmolzen, sondern auch einen digitalen Weg der Umsetzung gewählt“, sagte der Schüler in der Mensa.

Statt Vergänglichkeit und Verfall hat sich Mathis Ströhlein in seiner Arbeit „FoodPrint® E-56“ (Kunstkurs E bei Ute Ritter) der technologischen Schöpferkraft des modernen Menschen gewidmet: Er zeigt einen 3-D-Drucker, der Nahrungsmittel produziert. Nach dem Eingeben des Produktcodes für das gewünschte Essen werden die einzelnen Zutaten per Laser zusammengeschmolzen. Eine Vision, die dem Welthunger digital ein Ende bereiten könnte. „Ein FoodPrint, der den ökologischen Footprint verkleinern kann“, so der Goethe-Schüler.