Das Goethe-Gymnasium stellt sich vor

Bensheim. Das Goethe-Gymnasium öffnet seine Türen für Viertklässler und deren Eltern – in diesem Jahr teilweise in Präsenz und teilweise virtuell. Aufgrund der hohen Infektionszahlen habe man sich für eine Mischform entschieden, erläutert Schulleiter Jürgen Mescher in einer Pressemitteilung der Bensheimer Schule.

Die Informationsabende für Eltern an diesem Mittwoch (26.) und Donnerstag (27.) sind Präsenzveranstaltungen, für die eine vorherige Anmeldung erforderlich ist. Eintrittskarten können auf der Homepage www.goethe-bensheim.de gebucht werden; Beginn ist in der Mensa jeweils um 19.30 Uhr.

Online auf Youtube

Am Montag (31.) gibt es einen Informationsabend als Onlineveranstaltung auf Youtube um 19.30 Uhr. Über eine Telefon-Hotline können Eltern dort Fragen stellen, die dann live beantwortet werden. Der Tag der offenen Tür am Samstag, 5. Februar, findet virtuell statt. Auch hier gibt es die Möglichkeit, mit gewünschten Ansprechpartnern live zu chatten oder Führungen mit der Schülervertretung zu buchen.

Blick hinter die Kulissen

Einen Blick hinter die Kulissen will das Goethe-Gymnasium in der Folgewoche gewähren: Ab Montag, 7. Februar, führen täglich Mitglieder der Schulleitung am Nachmittag kleine Gruppen durch das Schulgebäude und über den Goethe-Campus. Start ist um 14.30 Uhr und um 15.45 Uhr; die Anmeldung erfolgt über die Schul-Homepage. Details zu den Rundgängen können auf www.goethe-bensheim.de nachgelesen werden.

„Es ist sehr schade, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler nicht in voller Aktion zeigen können“, bedauert Mescher. „Aber wir sind froh, dass der Schulbetrieb aktuell weiterhin möglich ist, und wollen verantwortungsbewusst mit Risiken umgehen.“ red