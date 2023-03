Bensheim. Um das geheime Leben der Bäume näher kennenzulernen, lud der OWK Bensheim im Rahmen des Kinder- und Familienprogramms zu einer Waldführung ein. 21 Kinder und Erwachsene kamen und wurden von Waldführer Daniel Brendle und den Wanderführerinnen Rebecca Goga und Brigitte Bach in Richtung Märkerwald begleitet.

Auf dem Weg in den Wald erfuhren die erstaunten Teilnehmer bei einem alten Walnussbaum, wie weit die Wurzeln eines Baumes eigentlich unter der Erde reichen können. Im Wald angekommen, erklärte Daniel Brendle, wie junge Buchen von den erwachsenen Buchen erzogen werden, wie alt der Baumnachwuchs eigentlich ist und woran man das erkennen kann. Die Kinder durften auf eigene Faust das Alter herausfinden. Nach der Messung der eigenen Handspannweite wurde der Umfang der Bäume gemessen. An einem gefällten Baum wurde gelauscht, Signale wurden empfangen und ein kleines Morsespiel, angelehnt an das „wood wide web“ (dem Verbund der Wurzeln und Pilze im Waldboden), gespielt.

Zum Abschluss der Tour gab es ein leckeres Heißgetränk mit Fichtennadeln und Waldhonig, bevor die Gruppe gut gelaunt den Rückweg antrat. red/Bild: OWK