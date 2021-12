Das Friedenslicht von Bethlehem

Bensheim. Im Jahr 1986 entstand die Idee, die mittlerweile eine Lichtspur durch ganz Europa gezogen hat: Ein Licht aus Bethlehem soll als Botschafter des Friedens durch die Länder reisen und die Geburt Jesu verkünden. Das Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes erinnert an die weihnachtliche Botschaft und an den Auftrag, den Frieden unter den Menschen zu verwirklichen.

Laterne mitbringen

Und so wurde auch in diesem Jahr wieder von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem ein Licht entzündet, das von dort aus in viele europäische Länder reiste und auch in Bensheim angekommen ist. „Das Friedenslicht von Betlehem – ein Licht, das alle verbindet“ – so lautet das heutige Motto des Lebendigen Adventskalenders der Familienkirche Bensheim.

Um 18 Uhr sind alle Interessierten zu einem kurzen Impuls vor die Kirche Sankt Georg eingeladen. Wer das Friedenslicht mit nach Hause nehmen möchte, sollte eine Laterne oder ein Windlicht mitbringen. red