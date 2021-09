„Das Mehrgenerationenhaus hat sich in Bensheim längst als Marke etabliert“, so Cornelia Tigges-Schwering. Als Koordinatorin hat sie die Einrichtung in der Klostergasse von Beginn an begleitet und mit geprägt. 15 Jahre ist es her, als der Caritasverband Darmstadt am Standort des denkmalgeschützten Jugendwohnheims in innerstädtischer Lage ein vielfältig genutztes Sozialzentrum eröffnet hat. Eine

...