Das Fenster öffnet sich bei der Tafel in Bensheim

Bensheim. Das heutige Fenster des Lebendigen Adventskalenders wird um 18 Uhr an der Bensheimer Tafel in der Rheinstraße 4 geöffnet. Zwei Drittel der Tafelkunden sind Geflüchtete und so richtet sich der Blick auf das Thema „Flucht“. Es werden adventliche Lieder gesungen, und es wird eine zum Thema passende Geschichte zu hören sein. Dazu werden Tee und Gebäck gereicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nähere Informationen zum Lebendigen Adventskalender sind auf den Flyern, die unter anderem in den katholischen Kirchen und in der Tourist-Information ausliegen, erhältlich, sowie auf der Homepage des Pfarreienverbunds, wo sich zur besseren Orientierung auch eine digitale Karte mit allen Stationen findet. red

Info: https://katholische-kirche-bensheim.de/adventskalender/