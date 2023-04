„Das Ende des Zweiten Weltkriegs“

Bensheim. Der Zwingenberger Fritz Kilthau, Vorsitzender des Arbeitskreises Zwingenberger Synagoge, spricht am kommenden Dienstag, 25. April, bei den Senioren der Gemeinde Sankt Georg über das Thema „Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Bensheim und an der Bergstraße“.

Er zeigt dabei viele Lichtbilder und auch einen kleinen Film, den er in den USA entdeckt hat, der den Einmarsch der Soldaten in der Bensheimer Hauptstraße zeigt.

In der Ankündigung des Seniorennachmittags heißt es weiter: Im letzten Monat vor 78 Jahren – kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges – forderte dieser furchtbare Angriffskrieg, der von Deutschland mit dem Überfall auf Polen ausging, in Bensheim und Umgebung erhebliche Opfer und Zerstörungen durch die vom Rhein her vorrückenden amerikanischen Truppen.

Beginn ist um 14.30 Uhr im Pfarrzentrum von Sankt Georg in Bensheim. Gäste sind willkommen. red