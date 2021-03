Bensheim. Aufgrund vieler Bitten, den Vortrag anlässlich des Equal Care Day auch zu einem Abendtermin anzubieten, lädt das Frauenbüro der Stadt Bensheim zum ZusatzOnline-Vortrag „Das bisschen Haushalt und die unsichtbare Arbeit, die ihn am Laufen hält“ am Dienstag, 23. März, um 19 Uhr ein.

In der Ankündigung heißt es: Jeden Tag leisten Frauen auf der ganzen Welt laut einer Oxfam-Studie 12,5 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit, während Männer einer bezahlten Erwerbsarbeit nachgehen. Auch in Deutschland ist dieses Phänomen nicht unbekannt. Der Gender Care Gap im Privathaushalt liegt hierzulande bei stolzen 52 Prozent. Frauen investieren jeden Tag fast 1,5 Stunden mehr in Sorge- und Hausarbeit als Männer – und das, obwohl sie oft ebenfalls erwerbstätig sind.

Dieses Ungleichgewicht steht im Zusammenhang mit vielen Herausforderungen unserer Zeit: Geringschätzung von Sorgearbeit (ob bezahlt oder nicht), wenige Frauen in Führungspositionen. Dazu kommt, dass die Dauerbelastung durch meterlange To-Do-Listen im Kopf – auch bekannt als mental load – auf Dauer krank machen kann.

In ihrem Vortrag geht Susanne Maier den Fragen auf den Grund, wieso Care-Arbeit oft gering geschätzt wird, warum sie öfter an Frauen hängen bleibt und was wir ändern können und müssen, um unsere Sorgearbeit fair zu verteilen.

Die Referentin Susanne Maier hat Geschichte und Sprachwissenschaften in Freiburg und Erlangen studiert. Bereits im Studium hat sie sich damit beschäftigt, wie die Systeme, in denen wir leben und die Sprache, die wir sprechen, das Individuum beeinflussen. Sie ist Referentin für Gleichstellung an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg. red