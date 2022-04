Das Bensheimer Wassernetz wird saniert

Bensheim. Die GGEW AG nimmt Sanierungsarbeiten im Bensheimer Wassernetz vor. Los geht’s in der Woche nach Ostern. Begonnen wird mit kleineren Baumaßnahmen in der Fuldastraße. Dort werden Schieber und Hydranten ausgetauscht.

Anschließend geht es weiter in den folgenden Straßen: Am Bildstock, Nahestraße, Philipp-Merck-Weg, Karl-Löslein-Weg, Karl-Henkelmann-Weg und Am Fuchsloch. In diesen Gebieten werden die Arbeiten umfangreicher ausfallen, da hier mehrere Schieberkreuze im Rohrnetz erneuert werden müssen.

Hierdurch kann es zu temporären Unterbrechungen der Wasserversorgung sowie gegebenenfalls zu Beeinträchtigungen beim Verkehr in diesen Straßen kommen. Die Unterbrechungen der Wasserversorgung können mehrmalig und länger im Zeitraum zwischen 8 und 16 Uhr erfolgen. Die betroffenen Haushalte werden dann per Handzettel informiert.

Zudem könne es passieren, dass eventuell Zufahrten zu Privatparkplätzen vor den Häusern für die Dauer der Arbeiten abgesperrt werden müssen. Die GGEW AG bittet hierfür um Verständnis. Es werde alles versucht, die notwendigen Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Druckschwankungen möglich

Trotz größter Sorgfalt beim Arbeiten am Rohrnetz könne es nach Wiederinbetriebnahme der Wasserleitungen zu Druckschwankungen und einer vorübergehenden Trübung des Wassers kommen, die aber unbedenklich seien, schreibt die GGEW. „Bitte spülen sie nach erfolgter Wiederinbetriebnahme beim erstmaligen Gebrauch der Entnahmestellen ihr hausinternes Leitungsnetz, bis klares Wasser austritt, das dauert etwa fünf bis zehn Minuten“, erklärt Ilka Grangladen, Meisterin in der Abteilung Netzbetrieb Gas/Wasser der GGEW AG.

Die Sanierungsarbeiten werden von der Firma MRA im Auftrag der GGEW durchgeführt. Die kompletten Arbeiten dauern insgesamt voraussichtlich acht Wochen.

„Regelmäßige Wartungs- und Erneuerungsarbeiten sowie Überprüfungen in unseren Netzen sind notwendig, um eine sichere und zuverlässige Versorgung mit Energie und Trinkwasser zu gewährleisten“, erklärt der technische Betriebsleiter Uwe Sänger. red

Info: Kontakt bei der GGEW: Ilka Grangladen, Wassermeisterin, Telefon 06251/1301723, E-Mail: Grangladen@ggew.de

