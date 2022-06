Das Bensheimer Bürgerfest wird heute eröffnet

Bensheim. Es ist angerichtet: Nach zwei Jahren Pandemie-Pause hebt sich heute (9.) wieder der Vorhang für das Bensheimer Bürgerfest. Am bewährten Konzept hat der ausrichtende Verkehrsverein nichts geändert. Das heißt: Eröffnet wird ab 18 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich auf der Bühne am Storchennest.

Ob Bürgermeisterin Christine Klein selbst den Hammer schwingt oder die Aufgabe delegiert, ist offen. In der Vergangenheit haben nicht immer die amtierenden Rathauschefs das Bier zum Fließen gebracht, sondern die Verantwortung gerne weitergereicht.

Heute beim Bürgerfest Das Programm des Bensheimer Bürgerfests am heutigen Donnerstag (9.) im Überblick: 17.45 bis 18 Uhr: Einmarsch der Historischen Bürgerwehr der Heimatvereinigung Oald Bensem mit Spielmannszug am Storchennest 18 bis 19 Uhr: Eröffnung des Bürgerfestes auf der Bühne am Storchennest durch Bürgermeisterin Christine Klein und die Fraa vun Bensem sowie Krönung der neuen Blütenkönigin Gina Steinbrenner 19 bis 23 Uhr: Pink Panthers, Bürgerwehrbrunnen 19 bis 23 Uhr: Garden of Delight, Hospitalbrunnen 19 bis 22 Uhr: LOL – Legends of Life, Storchennest.

Im Zuge der Zeremonie wird außerdem die neue Blütenkönigin Gina Steinbrenner gekrönt. Im Anschluss startet auf den Bühnen in der Fußgängerzone das musikalische Programm, die Vereine haben ihre Stände mit Essen und Trinken geöffnet. Gefeiert wird bis Sonntag (12.), integriert ist wie immer das Interkulturelle Fest am Samstag (11.) ab 11 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm auf der Bühne am Storchennest. dr

