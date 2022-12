Das AKG wurde zum bunten Märchenschloss

Bensheim. Am ersten Dezember öffnete sich im Alten Kurfürstlichen Gymnasium (AKG) ein ganz besonderes erstes Adventskalender-Türchen, denn dieses Jahr durften wieder alle Fünftklässler mit ihren Eltern und Geschwistern das AKG in einem zauberhaften Licht entdecken.

Lesungen, Quiz und Theater

Dafür sorgte zunächst die Event-Technik-AG, die das „Schloss“ genau pünktlich zur Eröffnung der Märchennacht um kurz nach 17 Uhr illuminierte und erstrahlen ließ. Nach der kurzen Begrüßung durch Königin Wölbern und Frau Holle-Hochstein ging es für die Klassen auf die Reise durch von den Deutschlehrkräften vorbereitete Stationen, die das Thema Märchen vielfältig aufgriffen.

Kulinarisch reichhaltig bestückt, dank der vielen Elternspenden gab es ein Knusperhäuschen-Café, in dessen Nebenraum stets einige Besucher am Kaminfeuer verweilten. Stimmungsvolle Märchenlesungen von erfahrenen Vorlesegästen und ein Märchenquiz à la „1, 2 oder 3“-Spielshow mit sagenhaften Lichteffekten und Musik in der Bibliothek, bei dem die Punkte mit Erbsen gezählt wurden, waren der literarische Teil des Programms.

Die Theater-AG mit ihren originell inszenierten Märchenszenen machte in der Mensa die Märchen für die Kinder live erlebbar. Hier musste ein Rumpelstilzchen feststellen, dass sich selbst in zwei Stücke reißen leider doch nicht funktioniert und eine genervte Prinzessin wehrte sich gegen den Frosch im grünen Kapuzenpulli. Beim Kuss für das etwas andere Dornröschen, welches mehrmals in den Schlaf fiel, ertönte eine Stimme aus dem Publikum: „Da guck ich lieber weg, das ist mir zu privat“.

Köstliches im Knusperhäuschen

Im wahrsten Sinne des Wortes körperlich erfahren konnte man die Märcheninhalte in der Turnhalle auf dem Märchenparcours: Wie fühlt es sich an, wenn man den Turm an einem Zopf erklimmen muss? Wie konnten die Bremer Stadtmusikanten einfach aufeinander balancieren? Wie schnell kann man wirklich „die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen“ sortieren beziehungsweise Monstererbsenbälle in verschiedene Körbe?

Als Erinnerung an die verzauberte Nacht in der Märchenschule wurden in den Kunsträumen noch Scherenschnitte mit Märchenmotiven gebastelt und gegen 20 Uhr noch einmal das Knusperhäuschen angesteuert, um die restlichen Köstlichkeiten für zuhause mitzunehmen.

„Findest du nicht auch, dass das AKG heute aussah wie Hogwarts?“, fragte ein Sextaner einen Mitschüler. „Ich finde, es sah eher aus wie das Dornröschenschloss“, antwortete dieser. So ging an diesem Abend jeder mit seinem eigenen Eindruck nach Hause. Einig waren sich die Besucher vermutlich darin, dass es ein märchenhaftes Erlebnis war. red