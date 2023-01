Das AKG stellt sich vor

Bensheim. Das Alte Kurfürstliche Gymnasium (AKG) öffnet gleich zu Jahresbeginn an drei Tagen seine Türen. Am Mittwoch (11.) und am Donnerstag (12.) finden die Grundschul-Informationsabende in der Mensa der Schule statt. Hierzu sind alle Eltern eingeladen, deren Kinder zum Schuljahr 2023/24 ein Gymnasium besuchen wollen.

Schulleitung, Kollegium sowie Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassenstufen werden an beiden Abenden ihre Schule und deren Vielfalt vorstellen. Im Rahmen der Veranstaltung erhalten die Gäste Informationen unter anderem über die Schwerpunkte Sport und Musik, das Sprachenangebot sowie die Förder- und Ganztagsangebote.

Im Anschluss stehen an thematisch strukturierten „Ansprech-Bars“ alle Beteiligten zu persönlichen Gesprächen und Nachfragen zur Verfügung. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr in der Mensa des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums.

Am Samstag, 14. Januar, schließt sich der Tag der offenen Tür an. Hier wird allen Kindern, die das AKG kennenlernen möchten, ein buntes Mitmachprogramm angeboten. Dabei lässt sich das breite Spektrum der Schulgemeinde und die Räumlichkeiten am besten kennenlernen.

Der Tag beginnt mit einer Begrüßung durch die Schulleiterin Nicola Wölbern um 9 Uhr in der Mensa. Danach gibt es bis 13 Uhr die Möglichkeit, an Führungen und Rundgängen durchs Gebäude teilzunehmen, die verschiedenen Fachbereiche kennenzulernen und die Vielfalt des AKG aktiv zu erkunden. red