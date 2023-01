Das Alte Kurfürstliche Gymnasium (AKG) öffnet gleich zu Jahresbeginn an drei Tagen seine Türen. Am Mittwoch (11.) und am Donnerstag (12.) finden die Grundschul-Informationsabende in der Mensa der Schule statt. Hierzu sind alle Eltern eingeladen, deren Kinder zum Schuljahr 2023/24 ein Gymnasium besuchen wollen.

Schulleitung, Kollegium sowie Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen

...