Darts beim SV Schwanheim

Schwanheim. Der SV Schwanheim lädt für Donnerstag, 24. März, zu seiner Hauptversammlung ein. Beginn ist um 19 Uhr im Vereinsheim auf dem Sportplatzgelände. Für die Sitzung gelten nach Angaben des Vorstands die zu diesem Zeitpunkt für Hessen gültigen Corona-Regelungen.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte des Vorsitzenden und der Spartenleiter sowie ein Ausblick auf die Veranstaltungen in diesem Jahr, außerdem will der Sportverein an diesem Abend eine Darts-Abteilung gründen.

Anträge zur Tagesordnung können bis zum 1. März über die Mailadresse info@sv-schwanheim.de eingereicht werden. Die geänderte Satzung kann auf der Homepage eingesehen werden. red

