Bensheim. Die Selbsthilfegruppe Bensheim, die sich um die Betreuung der Menschen mit Darmkrebs kümmert, möchte auf den Darmkrebsmonat März aufmerksam machen. Darmspiegelungen im Rahmen der gesetzlichen Vorsorge sollten auch in Corona-Zeiten nicht aufgeschoben werden.

Darmkrebs gehört zu den drei häufigsten Krebsformen bei Frauen und Männern. Jährlich erkranken 26 000 Frauen und 32 000 Männer in Deutschland neu an Darmkrebs – und jedes Jahr sterben rund 25 000 Menschen daran. Durch Früherkennungsuntersuchungen ließen sich die meisten dieser Todesfälle verhindern, schreibt die Selbsthilfegruppe in einer Pressemitteilung: Darmkrebs bildet sich aus Vorstufen, den sogenannten Polypen. Es dauere in der Regel bis zu zehn Jahre, bis aus diesen ein Karzinom (Tumor) entsteht. Frühzeitig erkannt, bestehe eine Heilungschance von bis zu 95 Prozent.

Krankenkasse übernimmt Kosten

Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Männer haben aus diesem Grund ab dem 50. und Frauen ab dem 55. Lebensjahr im Rahmen der gesetzlichen Vorsorge einen Anspruch auf Untersuchungen wie dem Test auf „verstecktes Blut“ im Stuhl oder einer Koloskopie (Darmspiegelung) zur Früherkennung von Darmkrebs. Die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen.

Seit Einführung dieser Untersuchungen im Jahr 2002 haben bereits rund 7,4 Millionen Menschen an einer Vorsorgekoloskopie teilgenommen. Dadurch konnten bis heute rund 139 000 Todesfälle und 290 000 Neuerkrankungen verhindert werden (Quelle: Felix Burda Stiftung), und die Anzahl der jährlichen Neuerkrankungen und Sterbefälle von Darmkrebs sank in den letzten zehn Jahren um 20 Prozent.

Ängste, Tabus und Scham

Trotz dieser nachweislich positiven Effekte der Darmkrebsfrüherkennung gehen lediglich einer von vier Anspruchsberechtigten (Frauen und Männer gleichermaßen) zu einer Vorsorgekoloskopie. Nicht selten seien es diffuse Ängste, Tabus oder Scham, die dazu führen, dass diese gesundheits- und lebensbewahrende Untersuchung nicht von allen Berechtigten in Anspruch genommen wird, schreibt die Bensheimer Selbsthilfegruppe. Dabei sei die Koloskopie eine schonende Untersuchungsmethode, die meist ambulant und unter Sedierung durchgeführt wird und eine hohe Verlässlichkeit bietet.

Zu einem deutlichen Rückgang der Untersuchungen im Bereich der Krebsvorsorge habe die Corona-Pandemie beigetragen. Ein Grund mag die Angst gewesen sein, sich beim Arztbesuch mit dem Corona-Virus zu infizieren.

Bei den Koloskopien habe es vor allem während der ersten Corona-Welle (Mitte März bis Ende Mai 2020) ein deutliches Minus gegeben. Die Zahlen variierten dabei wöchentlich zwischen zehn und 40 Prozent Rückgang, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum (Quelle: Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland).

Im dritten Quartal normalisierte sich die Zahl der fachärztlichen Besuche wieder. Inwieweit die zweite Welle zu einem erneuten Rückgang führt, könne derzeit noch nicht genau gesagt werden, da aussagekräftige Zahlen noch nicht vorliegen.

Die Deutsche ILCO, Selbsthilfevereinigung für Menschen mit künstlichem Darmausgang und Darmkrebs, spricht sich für die Darmkrebsfrüherkennung aus, trägt zur Aufklärung bei und bietet vielfältige Informationen zum Thema Darmkrebs an.

Der ILCO-Flyer „Darmkrebs-Früherkennung – ein wichtiger Weg“ spricht Unklarheiten und Ängste bei der Darmkrebsvorsorge an und klärt über gesetzliche Ansprüche auf. Speziell die Untersuchungen Stuhltest und Darmspiegelung werden darin näher erläutert.

Weitere Informationen und Materialien können über die Leitung der Selbsthilfegruppe Bensheim der Deutschen ILCO abgerufen werden. Kontakt: Birgit und Klaus Schröter, Telefon 06251/72209, E-Mail: ilco-hessen-schroeter@t-online.de.

Die üblichen monatlichen Treffen im Stadtcafé Bensheim sind zurzeit nicht möglich. „Wir stehen aber telefonisch zur Verfügung“, betont die Gruppenleitung. red

Info: Weitere Informationen für Betroffene auch im Internet unter www.ilco.de