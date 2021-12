Dank an Pfleger und Ärzte

Heppenheim/Bensheim. Der Gesang kam, das war bei jedem Lied, bei jedem Ton zu spüren, aus tiefstem Herzen. Und ebenso ehrlich waren die dazwischen zu hörenden gesprochenen Worte des Danks und Respekts an die Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Bergstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bensheimerin Cosima Seitz hatte kurz vor Heiligabend vor den Fenstern des Krankenhauses eine kleine hochmusikalische Formation zu einem Freiluftkonzert versammelt. Zwei Sängerinnen und zwei Sänger fanden bei winterlichen Temperaturen in Begleitung eines Keyboarders zusammen. „Mit dem kleinen Konzert vor dem Kreiskrankenhaus in Heppenheim wollen wir der Ärzteschaft und dem Pflegepersonal danken, die in der Corona-Pandemie bis an die Grenzen der Belastbarkeit gefordert sind“, hatte Cosima Seitz vorab erklärt und ließ alsdann Taten, genauer Töne, Melodien, folgen.

Es war eine wunderbare Mischung weihnachtlicher Musik, die hier erklang. Durch gekippte Fenster fanden die Lieder ihren Weg von draußen nach drinnen, immer wieder waren Zuhörer an Fenstern der Zimmer zu sehen, blieben im Freien Passanten stehen. Mitarbeiter, Patienten und Besuchern wurde ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk bereitet. Es waren: Tobias Schmöker, Ramona Schmöker, Cosima Seitz, Markus Francke und Thomas Adelberger, die zum Singen und Musizieren zusammengefunden hatten, Spirituals und Weihnachtslieder hatten die Fünf an diesem Nachmittag im Repertoire ihres berührenden Auftritts.

Mit dem Konzert vor dem Kreiskrankenhaus in Heppenheim setzt sich eine Reihe außergewöhnlicher Darbietungen fort, die in Corona-Zeiten aus der evangelischen Kirchengemeinde des Bensheimer Stadtteils Schwanheim heraus von Sängern und Musikern bereits realisiert wurden. thz

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2