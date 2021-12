DAK in Bensheim stellt auf Terminservice um

Bensheim. Angesichts stark steigender Infektionszahlen stellt die DAK ihre Kundenberatung in Bensheim auf einen Terminservice um. In den Räumen der Gesundheitskasse gilt ab sofort neben der Maskenpflicht auch die 3 G-Regel: Alle Besucherinnen und Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein, teilte die Krankenkasse am Montag mit.

Zudem werde der Onlineservice verstärkt. In der persönlichen Kundenberatung in ihrem Servicezentrum arbeitet die DAK deshalb ausschließlich mit festen Terminen nach Vereinbarung. „Am Eingang müssen Pass oder Personalausweis sowie Impf- oder Genesenen-Nachweis vorgezeigt werden“, so Geschäftsstellenleiter Robert Gahler. „Ein tagesaktueller Antigen-Schnelltest von Fachleuten wird ebenfalls anerkannt.“

Weiterhin ermöglichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Beratung auch über Telefon 06251/989190 und per Mail service753300@dak.de). Die Anmeldung zum Terminservice läuft übers Internet: www.dak.de/vor Ort. red