Dächer des Zeltdorfs kontrolliert

Bensheim. Auch die Bensheimer Feuerwehren waren am späten Freitagabend sowie am Samstagmorgen nach dem für die Jahreszeit ordentlichen Wintergruß gefordert. Kurz vor Mitternacht mussten die Ehrenamtlichen zum Festplatz am Berliner Ring ausrücken. Dort entsteht zurzeit – wie berichtet – ein Zeltdorf für Geflüchtete aus der Ukraine.

Mit der Drehleiter kontrollierten die Einsatzkräfte die Dächer der großräumigen Unterkünfte. Die Schneelast stellte jedoch nach Angaben der Feuerwehr kein Problem dar, so dass man zügig wieder zum Stützpunkt zurückkehren konnte. Für die Männer und Frauen war es nicht die erste Alarmierung an diesem Abend.

Zuvor waren sie wegen einer Türöffnung in die Weststadt gerufen worden. „Der vermutete medizinische Notfall bestätigte sich nicht beziehungsweise der Patient konnte die Tür selbst öffnen“, teilte die Feuerwehr mit.

Schloss-Abfahrt blockiert

Die Landstraße zwischen Auerbach und Hochstädten war am Samstag um kurz nach 8 Uhr das Ziel der Auerbacher Feuerwehr. Im Bereich einer Kurve ragte ein abgebrochener Ast in die Fahrbahn. Eine Stunde später löste erneut ein abgebrochener Ast einen Einsatz aus – dieses Mal auf der Fahrstraße zum Auerbacher Schloss. Auf der Abfahrt Richtung Hochstädten war aufgrund des nassen Schnees ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. „Auch hier machte die Fahrzeugbesatzung kurzen Prozess und zerkleinerte den Baum“, berichtete die Auerbacher Wehr. dr