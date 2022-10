Corona legt Post-Filiale lahm

Bensheim. Wer in den vergangenen drei Tagen Bankgeschäfte tätigen, Pakete zur Post bringen oder einfach nur ein paar Briefmarken besorgen wollte, stand an der Filiale der Postbank in der Schwanheimer Straße vor verschlossenen Türen. An der Glastür wies ein Aushang am Donnerstag darauf hin, dass die Filiale geschlossen ist – „zum Schutz vor Corona-Virus“. In dem Schreiben heißt es weiter: „Es tut uns leid, dass wir heute nicht öffnen können. Dies dient zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter vor Ansteckung mit dem Corona-Virus.“

Die Pressestelle der Postbank in Bonn teilt auf Nachfrage dieser Zeitung mit, dass seit Dienstag vier Mitarbeiter der Filiale in Bensheim positiv auf Corona getestet worden seien. Diese befänden sich nun in der vorgeschriebenen fünftägigen Isolation. Deshalb sei die Filiale von Dienstag bis Donnerstag geschlossen gewesen. Laut Pressesprecher Hartmut Schlegel konnte für Freitag und Samstag ein Ersatz gefunden werden, so dass die Filiale geöffnet werden könne.

Einschränkungen weiter möglich

„Wie es nächste Woche weitergeht, hängt davon ab, wie der Genesungsstand der Mitarbeiter ist und wie schnell ihre Tests wieder negativ sind.“ Sollte es mit der Genesung länger dauern, könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch nächste Woche mit einer Einschränkung der Öffnungszeiten zu rechnen sei. Die Postbank-Filiale in Heppenheim sei ebenfalls coronabedingt in Mitleidenschaft gezogen worden. Dort gelte analog zu Bensheim das Gleiche.

Wie Schlegel weiter erläutert, könnten Personalausfälle unter Normalbedingungen oft durch Maßnahmen in der Personalplanung aufgefangen werden – etwa durch „Springer“ oder den Einsatz von Mitarbeitern aus anderen Filialen. Dies sei derzeit wegen der hohen Zahl an Corona-Erkrankungen im gesamten Filialgebiet nur mehr eingeschränkt möglich. „Daher kann es in Einzelfällen auch zu einer temporären Schließung der Filiale kommen“, macht der Pressesprecher deutlich. Insbesondere deshalb, da aus Sicherheitsgründen für Kunden und Mitarbeiterinnen jederzeit in den Filialen das Vier-Augen-Prinzip gewährleistet werden müsse, das gelte für Kassenbereiche ebenso wie für die Paketverwahrung.

Schlegel verweist Kunden auf das Internet: Unter www.postbank.de/filialen gibt es eine interaktive Karte, die alle Filialen der Umgebung verzeichnet und auch Schließungen kennzeichnet. cim