Wer in den vergangenen drei Tagen Bankgeschäfte tätigen, Pakete zur Post bringen oder einfach nur ein paar Briefmarken besorgen wollte, stand an der Filiale der Postbank in der Schwanheimer Straße vor verschlossenen Türen. An der Glastür wies ein Aushang am Donnerstag darauf hin, dass die Filiale geschlossen ist – „zum Schutz vor Corona-Virus“. In dem Schreiben heißt es weiter: „Es tut uns

...