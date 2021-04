Bensheim. Ab Mai stehen im öffentlichen Straßenraum wieder Container zur Entsorgung von Altkleidern: An 21 Standorten werden im Stadtgebiet die Altkleidercontainer aufgestellt. Die genauen Standorte sind auf der Homepage der Stadt Bensheim unter der Rubrik Bürgerservice angegeben. Meist befinden sich die Container an Orten, an denen auch Altglascontainer stehen. ps

