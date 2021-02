  Container auf Firmengelände angezündet

Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Kein Wochenende ohne Polizeihubschrauber - so sieht es zumindest momentan in und um Bensheim herum aus. Nach den drei brennenden Autos am Freitag vor einer Woche und dem Großeinsatz der Polizei mit 40 vorläufigen Festnahmen stand nun am Samstag gegen 23.15 Uhr ein Container in Flammen.

Gemeldet wurde zunächst ein Scheunenbrand in der Nähe des Niederwaldsees an der Kreisstraße zwischen Rodau und Zwingenberg. Der Einsatzort befand sich jedoch zwischen dem See und dem Soldatenfriedhof am verlängerten Brückweg. Dort hat nach Auskunft der Polizei eine Firma für Baumfällungen ihren Sitz. „Die Ermittlungen laufen noch, wir haben aber Vandalismusspuren auf dem Grundstück gefunden“, erklärte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

In der Behausung, die als Wohncontainer deklariert gewesen sei, brannte ein Bett. Weil offenbar ein Gittertor zur Sicherung des Geländes aus der Verankerung gerissen wurden, muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Um das Gebiet bei Nacht besser absuchen zu können, wurde der Hubschrauber in Bewegung gesetzt. Außerdem waren Streifen am Boden unterwegs.

Zu Festnahmen kam es nicht, allerdings wurden Personen angetroffen und deren Personalien festgestellt. Ob sie etwas mit dem Brand zu tun gehabt haben könnten, muss nun geklärt werden. Neben den Beamten war vor allem die Feuerwehr gefordert. Vor Ort waren insgesamt 60 Brandbekämpfer aus Auerbach, Bensheim und Hochstädten.

„Sie waren schnell da und hatten das Feuer zügig im Griff“, betonte Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn. Glücklicherweise sei die Scheune nicht betroffen gewesen, der Container samt Inhalt brannte aber völlig aus. Für die ehrenamtlichen Helfer ging damit ein arbeitsreicher Samstag zu Ende. Wenige Minuten zuvor waren die Bensheimer Kameraden zur Fehlheimer Straße geschickt worden. An einer Waschmaschine war der Schlauch geplatzt und hatte eine Wohnung unter Wasser gesetzt. Am Samstagmorgen musste ebenfalls in der Fehlheimer Straße ein Brand gelöscht werden (siehe weitere Bericht).

Angler schlagen wieder Alarm

Der Einsatz der Polizei soll sich am Samstagabend bis an den Niederwaldsee erstreckt haben, wo es ebenfalls Kontrollen gab. Rund um den See haben die Verantwortlichen des Arbeiter-Angelsportvereins, der das Gewässer gepachtet hat, seit einiger Zeit wieder verschärfte Probleme mit Vermüllung und Vandalismus. „Es wird wieder Frühling“, teilte Vorsitzender Harald Schneider dieser Zeitung fast schon mit einem Hauch Resignation mit.

Obwohl es in den Abend- und Nachtstunden noch recht frisch ist, dient der See vor allem tagsüber bereits jetzt als Treffpunkt mit unappetitlichen Folgen. Der Müll häuft sich wieder, leere Flaschen stehen auf Tischen und Bänken, Verpackungen und zerknüllte Bierdosen liegen im Gebüsch und am Wegesrand. „Man kann doch seinen Müll einfach wieder mitnehmen oder in den dafür aufgestellten Tonnen entsorgen“, appellieren die Verantwortlichen an die Besucher. Das scheint für einige schon eine zu große Hürde zu sein, wie Bilder zeigen.

Holz auf dem Wasser

Der Verein geht davon aus, dass es ähnlich wie im vergangenen Jahr, noch schlimmer wird, sobald die Temperaturen frühlingshafter und sommerlicher werden. In den vergangenen Tagen kam ein weiteres Problem dazu, auf das Vorsitzender Schneider aufmerksam macht. Hundebesitzer werfen Holz zum Apportieren ins Wasser, die Rückholaktion durch die Vierbeiner schlägt aber zu oft fehl. Deshalb hat man jetzt zu viel „Treibgut“. „Wir sind da in Gesprächen mit den Hundebesitzern“, so Schneider.

Der Großeinsatz der Polizei am Samstagabend und der Brand nur wenige hundert Meter entfernt sind für den Arbeiter-Angelsportverein ein deutliches Zeichen, dass die Entwicklung nach wie vor in die falsche Richtung führt. „Wo soll das noch hinführen?“, bemerkte Harald Schneider, der mit seinen Mitgliedern seit Jahren diesen Kampf führt. Durch die Corona-Pandemie und die Lockdowns hat sich die Lage allerdings - wie bereits berichtet - deutlich verschlechtert.

Dabei geht es dem Vorstand nicht darum, den Erholungssuchenden den Zugang zu See zu verwehren. „Es ist Platz genug für alle.“ Aber sie fordern zurecht mehr Rücksichtnahme und Verantwortungsbewusstsein - bei allem Verständnis dafür, dass die Menschen sich nach Entspannung sehnen und bei schönem Wetter jede Möglichkeit nutzen, sich im Freien zu treffen.