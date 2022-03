Claudia Mayer wurde als Vorsitzende des Hospiz-Vereins Bergstraße bestätigt. Sie hat das Amt seit Herbst 2020 inne. Die selbstständige Unternehmensberaterin war ab 2018 Zweite Vorsitzende des 1994 in Bensheim gegründeten Vereins. Am Mittwoch erhielt sie – als einzige Kandidatin – 24 von insgesamt 29 Stimmen. Die Position des Stellvertreters bleibt weiterhin vakant. In geheimer Wahl votierten

...