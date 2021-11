Christopher Zappen neuer JU-Vorsitzender

Bensheim. Die Mitglieder und Freunde der Jungen Union (JU) Bensheim trafen sich in der Villa Lacus unter Corona-Bedingungen zur Jahreshauptversammlung. JU-Vorsitzender Maximilian Gärtner berichtete über das durch Wahlkämpfe und die Pandemie geprägte Jahr 2021.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Frühjahr diesen Jahres fanden die Kommunalwahl sowie die Landratswahl statt. Im September unterstützte die Bensheimer JU den Bundestagsabgeordneten Michael Meister bei seinem Wiedereinzug in den Bundestag.

Der neue Vorsitzende der Jungen Union Christopher Zappen. © Konrad Lehrer

Für die Junge Union ist die Kommunalwahl besonders wichtig, da die JU’ler dort selbst die Möglichkeit auf ein Mandat bekommen. Unter dem Motto „Die Zukunft beginnt jetzt“ machte die JU Werbung für die jungen Kandidaten auf den Wahlzetteln für die Stadtverordnetenversammlung, die Ortsbeiräte sowie den Kreistag. „Das machte sich beim Wahlergebnis bezahlt“, schreiben die Nachwuchs-Politiker in einer Pressemitteilung. Maximilian Gärtner und Dominik Jakob gelang der Einzug in die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung sowie in die Ortsbeiräte Mitte und West. Christopher Zappen ist einer der ersten Nachrücker auf der Liste der CDU. Im Kreistag und im Ortsbeirat Langwaden ist die Bensheimer JU mit Moritz Bischof vertreten.

Neben dem eigenen Wahlkampf war die Junge Union bei den Veranstaltungen und Infoständen der örtlichen CDU und der JU Bergstraße vertreten. Leider konnten viele Veranstaltungen aufgrund der pandemischen Lage im vergangenen Jahr nicht stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach dem Jahresbericht von Maximilian Gärtner führte die Vorsitzende der JU Bergstraße Katharina Wagner als Versammlungsleiterin durch die Neuwahlen des Vorstandes. Maximilian Gärtner gab sein Amt als Vorsitzender nach fünf Jahren an Christopher Zappen ab. Der 19-Jährige wurde, wie alle anderen, mit einer großen Mehrheit gewählt.

Er wird durch seine Stellvertreter Tobias Krämer und Moritz Bischof unterstützt. Den Vorstand komplettieren Franziska Gärtner (Geschäftsführerin), Benedikt Gärtner (Schatzmeister) und Osman Asanov, Benjamin Meister, Otto Tiemann sowie Maximilian Gärtner (Beisitzer).

Der Ortsverband nominierte drei Mitglieder für den Kreisvorstand der JU. Moritz Bischof soll im Kreisverband auf Maximilian Gärtner folgen und wurde für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden nominiert. Daneben stellen sich Tobias Krämer und Benedikt Gärtner auf der Kreisdelegiertenversammlung als Beisitzer für den Kreisvorstand zur Wahl.

Unter den Gästen waren JU’ler aus anderen Ortsverbänden, Vertreter der örtlichen CDU sowie der Bundestagsabgeordnete Michael Meister und die Landtagsabgeordnete Birgit Heitland. Sie schätzten in ihren Grußworten die Arbeit der Nachwuchspolitiker und bedankten sich für die Zusammenarbeit und Hilfe in den Wahlkämpfen. Der neue Vorsitzende Christopher Zappen machte abschließend seine Ziele für das kommende Jahr deutlich: „Ich möchte gemeinsam mit den Mitgliedern bei regelmäßigen Treffen und Aktionen auf uns aufmerksam machen, uns positionieren und unsere Interessen nach außen vertreten. Wir wollen die Stimme der Bensheimer Jugend sein.“ red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3