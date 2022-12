Christmette in Schönberg

Schönberg. Die Kirchenfreunde Sankt Elisabeth freuen sich auch in diesem Jahr wieder alle zur Christmette einladen zu dürfen. Sie findet am 24. Dezember um 17.30 Uhr in der Kirche Sankt Elisabeth in Bensheim-Schönberg (Nussalllee 2) statt.

Mit den Lizbeth-Singers

„Aufgrund der aufgehobenen Corona-Beschränkungen dürfen auch gerne die besten Freunde mitgebracht werden“, heißt es in der Einladung zur Christmette.

Die unvergleichlichen Lizbeth-Singers werden für den musikalischen Rahmen sorgen, die Predigt in Sankt Elisabeth hält Pater Josef. red