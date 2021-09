Christian Vogt ist neuer Vorsitzender

Schwanheim. Die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Schwanheim (RuF) versammelten sich jetzt zu ihrer jährlichen Mitgliederversammlung unter Einhaltung der 3 G-Regeln in der Reithalle in Schwanheim. Nach den Berichten des amtierenden Vorstands und der Kassenprüfer wurde dem alten Vorstand ohne Beanstandungen Entlastung erteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rahmen der anstehenden Neuwahlen wurde ein neuer Vorstand gewählt. Nachdem Manfred Borger, der nach 30 Jahren als Reitlehrer im Verein und ganzen 19 Jahren als Vorsitzender, für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stand, übernimmt nun Christian Vogt nach einstimmiger Wahl das Amt des Ersten Vorsitzenden.

Borger wird Ehrenvorsitzender

Manfred Borger wurde aufgrund seiner großen Verdienste um den Verein von den Mitgliedern unter großem Applaus einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. An dessen erfolgreiche Arbeit will nun der neue Vorstand anknüpfen und den Verein mit seinen rund 240 Mitgliedern weiterführen. „Wir haben einen tollen Verein mit vielen engagierten und motivierten Mitgliedern“, so der neue Vorsitzende Christian Vogt.

Anerkannter Turnierveranstalter

Bereits die letzten Jahre hatte der Reitverein sehr viel Geld und Arbeit in den Ausbau seiner Reitanlage investiert und sich dadurch zu einem überregional anerkannten Turnierveranstalter entwickelt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

So wurden auch in diesem Jahr – trotz der schwierigen Situation durch die Corona-Pandemie – drei erfolgreiche Reitturniere bis zur schwersten Klasse im Dressur- und Springreiten erfolgreich durchgeführt.

„Es ist das Ziel der nächsten Jahre, solche erfolgreichen Veranstaltungen weiter durchzuführen, denn nur so lässt sich ein Verein auf diesem sportlichen Niveau finanzieren“, erklärt Christian Vogt. Der Abend wurde durch das im Anschluss an die Versammlung durchgeführte Helferfest gemütlich abgeschlossen. red