Chorprojekt für Kinder

Auerbach. Die Evangelische Kirchengemeinde Bensheim-Auerbach wird mit einem Kindermusical-Projekt und eventuell auch einem regelmäßig stattfindenden Kinderchor unter der Leitung von Ralph Dillmann einen „Ostergartenwunsch“ umsetzen.

Eingeladen sind Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, die gerne singen, tanzen, eine Rolle spielen und Spaß daran haben, sich selber auszudrücken.

Es geht darum, eigene Fähigkeiten zu entdecken, Stärken und Schwächen zu erleben und musikalische Aspekte mit der Arbeit an Rollengestaltung und Bühnenausdruck zu verbinden.

Es sind zunächst drei „Schnupper-Termine“ geplant: am 13. und 27. September und am 4. Oktober, jeweils von 16 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum in der Bachgasse 39. Interessierte melden sich telefonisch oder per E-Mail im Pfarrbüro an, wenn möglich für alle drei Termine.

Richtig losgehen soll es mit der Arbeit am Musical nach den Herbstferien, und zwar am Montag, 25. Oktober, 16 Uhr. Im Familiengottesdienst an Heilig Abend in der Bergkirche wird das Musical dann aufgeführt werden.

Ralph Dillmann war früher Balletttänzer und Musicaldarsteller, hat lange Zeit als Schauspieler bei der Neuen Bühne Darmstadt gearbeitet, Musicals gecoacht und choreographiert und arbeitet seit 1995 als Gesangslehrer (funktionale Gesangstechnik). Er ist der Auerbacher Kirchengemeinde schon seit längerem verbunden, singt öfter in den Gottesdiensten und hat in Konzerten unter Monika Hölzle-Wiesen als Solist mitgewirkt.

Der ungeheure Spaß am Theater-Spielen und am Singen, die Weitergabe all dieser Erfahrungen an Kinder und Jugendliche, ist für Dillmann ein ganz wichtiger Aspekt des Projekts in Auerbach. red