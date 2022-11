Chorkonzert in Schwanheim

Bensheim. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause freut sich Wings of Joy, der Chor der Musikschule Bensheim, wieder auf die Präsentation seines weihnachtlichen Chorkonzertes unter dem Motto „S(w)inging Christmas“ in der evangelischen Kirche in Schwanheim. Beginn ist am 7. Dezember um 19.30 Uhr.

Man hofft wieder auf eine volle Kirche für die Präsentation eines Mixes an locker-swingigen, aber auch beruhigend-hoffnungsvollen Stücken, die beim Publikum die Freude auf Weihnachten wecken sollen.

Ein Duo aus Klarinette und Flöte wird in diesem Jahr den instrumentalen Teil des Konzertes übernehmen und zwei Sätze von Kaspar Kummer spielen. Auch ein Teil der Sonatine von André Jolivet steht auf dem Programm und wird so die Klangvielfalt in der evangelischen Kirche bereichern.

Damit der musikalische Funke noch rascher überspringt, wird der lebensfrohe Heppenheimer Chor New Voices das Programm ergänzen, der wie Wings of Joy unter der Leitung von Lisa Hofstetter steht. Eine schöne Mischung bekannter Melodien und Vorweihnachtsliedern wollen die Bergsträßer darbieten, ebenso wie eine Gruppe von Musikschülern, die zeigen wollen was sie bei ihrer Stimmbildnerin Hofstetter gelernt haben.

Mit diesem Konzert wird sich die sympathische und lebensfrohe Chorleiterin und Gesangspädagogin aus Österreich ein letztes Mal in Schwanheim musikalisch präsentieren, da sie sich Ende des Jahres von ihren Bergsträßer Chören verabschieden muss.

Das Konzert findet statt am Mittwoch, 7. Dezember, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Schwanheim. Der Eintritt ist wieder frei, für Spenden ist man aber sehr dankbar. red